Ponad milion w Koperniku

W 2016 roku Centrum Nauki Kopernik odwiedziło ok. 1,1 mln osób. Na tych, którzy odwiedzą placówkę w przyszłym roku, czekają nowe atrakcje: film "Halo Ziemia" przygotowany w planetarium Niebo Kopernika i cykl wykładów "Drogi do życia".

- W 2016 roku Centrum Nauki Kopernik odwiedziło 1,1 mln osób. Był to czas, kiedy zaczęliśmy zmieniać wystawy stałe. Chcieliśmy udoskonalić ekspozycję i dać naszym zwiedzającym możliwość jeszcze swobodniejszego eksperymentowania - mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka.

W 2017 roku wizyta w warszawskim Centrum Nauki Kopernik będzie świetną okazją do spotkania z wybitnymi naukowcami. Już 11 stycznia placówka rozpoczyna cykl otwartych wykładów "Drogi do życia", dotyczący najnowszych badań z dziedziny biologii i medycyny. Geny i medycyna, komórki macierzyste, terapie nowotworowe, regeneracja przerwanego rdzenia kręgowego - o tym będą mówili "kopernikowi" goście. Wyboru tematów i gości dokonała prof. Magdalena Fikus.

W ramach tego cyklu kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Wiesław Jędrzejczak opowie o bezcennej tkance, jaką jest krew. Biolog medyczny prof. Leonora Bużańska będzie mówiła o komórkach macierzystych, będących podstawą rozwoju organizmu. Z kolei dr Paweł Grzesiowski - lekarz, pediatra, immunolog, dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie - będzie tłumaczył, że szczepienia są i będą w przyszłości szeroko wykorzystywaną metodą profilaktyki, a także terapii chorób zakaźnych i niezakaźnych.

Rozmowy z wybitnymi znawcami Kosmosu połączone z multimedialnymi pokazami przez cały rok będą odbywały się w planetarium Niebo Kopernika. Pierwsze spotkanie pod nazwą "Prosto z nieba" odbędzie się już 12 stycznia. Prof. Grzegorz Pietrzyński będzie wyjaśniał, jak można mierzyć Wszechświat, jak wyznaczyć dokładną odległość galaktyk i co wpływa na dokładność tych pomiarów.

Na kwiecień 2017 roku planowana jest też premiera filmu "Halo Ziemia" wyprodukowanego w całości w planetarium Niebo Kopernika. Ziemi, ale z perspektywy Kosmosu, będzie można przyjrzeć się 3 czerwca podczas Pikniku Naukowego w Warszawie. W tym roku organizowany jest on pod hasłem "Ziemia".

Wiele "kosmicznych" atrakcji czeka latem na odwiedzających Park Odkrywców. Zielona przestrzeń wokół warszawskiego Kopernika zmieni się w stację badawczą, zbierającą informacje na temat powietrza, gleby, wody i roślin. Będzie można tam także skonstruować amatorskie rakiety i łaziki marsjańskie. Kolonizacja Kosmosu będzie także tematem przyszłorocznego festiwalu "Przemiany" organizowanego przez CNK.

Wizyta w Koperniku, to także okazja do wzięcia udziału w badaniach naukowych. Od 2015 roku CNK jest nie tylko placówką edukacyjną, ale także badawczą.

- Współpracujemy z naukowcami i realizujemy interdyscyplinarne projekty badawcze, które pozwalają rozwijać nowe dziedziny badań w Polsce - tzw. learning sciences i visitor studies. Warto więc podczas wizyty w Centrum zgodzić się na krótką rozmowę z ankieterem - w ten sposób możemy przyczynić się do rozwoju nauki - zachęca Katarzyna Nowicka.

W kolejny rok swojej działalności placówka wkroczy przez zupełnie nowe drzwi. Dosłownie, bo 20 grudnia 2016 r. rozpoczęła się przebudowa wejścia do Centrum Nauki Kopernik. Zmiany obejmą szatnię, stanowiska kasowe i przestrzeń wokół nich, a także bistro i sklepik. Po przebudowie zmienione zostaną zasady wejścia do Centrum i wprowadzone będą bilety elektroniczne. Aby wejść na teren wystaw, wystarczy przyłożyć bilet - na smartfonie lub wydrukowany - do czytników QR, które pojawią się w strefie wejścia. Prace potrwają do lutego 2017 r.