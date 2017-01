Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym

Trzy kondygnacje, 1,4 tys. m kw. powierzchni użytkowej, najwyższe międzynarodowe standardy, nowoczesny sprzęt i - co najważniejsze - komfort dla małych pacjentów i ich rodziców. W Dziekanowie Leśnym otwarto największy w Polsce, a zarazem jedyny na Mazowszu dziecięcy ośrodek leczący mukowiscydozę. Pierwsi mali pacjenci zostaną przyjęci już 9 stycznia.

Centrum Leczenia Mukowiscydozy to efekt współpracy między Instytutem Matki i Dziecka, samorządem województwa mazowieckiego, Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą a placówką.

Mukowiscydoza to najczęściej występująca choroba genetyczna. Należy do rzadkich chorób przewlekłych, ogólnoustrojowych i kompleksowych, a w miarę jej postępowania następuje dysfunkcja różnych narządów wewnętrznych. Powoduje m.in. zmiany prowadzące do uszkodzenia płuc oraz niewydolności płuc i trzustki, a niekiedy także wtórnej cukrzycy. Jest chorobą nieuleczalną i śmiertelną. Wymaga stałego i kompleksowego leczenia. Równie ważne jak samo leczenie są warunki, w jakich się ono odbywa. Nowe Centrum Leczenia Mukowiscydozy zapewni młodym pacjentom i doskonałą opiekę medyczną, i odpowiednie warunki sanitarne.

- Szpital w Dziekanowie Leśnym to od dziś najważniejsza placówka leczenia mukowiscydozy w kraju - podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nowy ośrodek, mieszczący się w odrębnym szpitalnym pawilonie IVA, tworzą części ambulatoryjna, diagnostyczna oraz szpitalna. Inwestycja objęła nie tylko kompleksowy remont, ale też zakup wyposażenia, w tym sprzętu i aparatury medycznej. Odnowiony oddział spełnia najwyższe międzynarodowe standardy leczenia chorych na mukowiscydozę.

Świadczenia w centrum będą udzielane w ramach NFZ. Na oddziale może przebywać 20 pacjentów, w tym nawet 12 z mukowiscydozą. Na drugim piętrze stworzono pierwszą w Polsce poradnię leczenia mukowiscydozy przyjmującą pacjentów w systemie rooming-in. Oznacza to, że chorzy nie czekają na wizytę, ale zaraz po przyjściu do poradni są umieszczani w jednym z 5 pokoi, w których odbywają się konsultacje specjalistyczne. Takie rozwiązanie minimalizuje kontakt z innymi chorymi i ryzyko zakażenia krzyżowego. W szpitalu będzie działał również punkt wsparcia dla rodziców, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą.

Leczeniem pacjentów zajmie się doświadczony zespół z Kliniki Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie pod kierownictwem prof. Doroty Sands. Kadra medyczna będzie nie tylko leczyć, ale także prowadzić działalność badawczą. Centrum obejmie swoją opieką grupę ponad 400 dzieci chorych na mukowiscydozę, które dotychczas leczone były w IMiD.