Walentynki dla małżonków

Pomysł przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, ale u nas już się zadomowił. Po raz pierwszy Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa obchodzono 3 lata temu w Gdańsku. Sukces inicjatywy promującej szczególną więź kobiety i mężczyzny, zachęcił też inne polskie miasta. W tym roku po raz pierwszy zawita do Warszawy.

W 22 krajach, biorących udział w kampanii, Tydzień Małżeństwa rozpoczyna się w tym samym terminie: 7 lutego, tydzień przed Dniem św. Walentego.

W ciągu 7 dni małżonkowie mogą wziąć udział w spotkaniach, debatach, wykładach, warsztatach prowadzonych przez specjalistów i duchownych. Ich tematyka dotyczy różnych aspektów małżeńskiego życia, sposobów pogłębienia więzi i problemów, które zdarzają się na wspólnej drodze życia.

Jest to czas, który ma nie tylko skłonić małżonków do pracy nad własnymi relacjami, ale też stworzyć przestrzeń sprzyjająca wspólnemu, miłemu spędzeniu czasu tylko we dwoje. Dlatego oprócz wykładów i paneli, dla małżonków przygotowano rabaty na wyjścia do restauracji, kina czy muzeum.

W Warszawie większość spotkań odbędzie się w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11. 7 lutego o godz. 17 Paweł i Mirosława Kwasowie poprowadzą tam 2-godzinne warsztaty dla par z krótszym stażem małżeńskim o tym, jak skutecznie komunikować się ze sobą i z dziećmi.

Następnego dnia wykład o ojcostwie wygłosi Marek Grabowski, socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty (zaproszeni są szczególnie panowie!). W kolejnych dniach Katarzyna Semczuk-Dembek pomoże parom bezpiecznie zmierzyć się z konfliktami, zdarzającymi się w każdej rodzinie, a ks. Jarosław Szymczak, doktor teologii małżeństwa i rodziny, zwany „ratownikiem małżeństw” opowie, jak zachować równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym.

14 lutego psychoterapeuta dr Barbara Smolińska, szefowa Pracowni Dialogu oraz o. Mirosław Pilśniak OP, duszpasterz akademicki i rodzinny dyskutować będą o "wzlotach i upadkach" życia małżeńskiego.

Na wszystkie wydarzenia Tygodnia wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy poprzez formularz na stronie: www.tydzienmalzenstwa.pl. Warto się pospieszyć, bo szczególnie na warsztaty liczba miejsc jest ograniczona. Na stronie można znaleźć szczegółowy program Tygodnia.

Centrum Myśli Jana Pawła II, które jest współorganizatorem stołecznych obchodów, ma nadzieję, że wzorem innych miast, do inicjatywy dołączą restauratorzy, właściciele kin, muzeów, który przez ten tydzień lutego zaproponują uczestniczącym małżeństwom atrakcyjne zniżki na usługi i karty wstępu.

- Pierwsze propozycje już nachodzą, Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji - mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II.

W Polsce projekt został zainicjowany w 2015 r przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. W tym roku, oprócz Warszawy, uczestniczą w nim: Trójmieście, Chałupy, Wejherowo, Jastarnia i Kuźnica.

Warto popracować nad relacjami w rodzinie i znaleźć czas tylko dla wspómałżonka

Joanna Jureczko-Wilk/ Foto Gość