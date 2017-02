Bp Solarczyk do osób konsekrowanych: Bądźcie pochodnią dla pogrążonego w ciemnościach świata

– Bądźcie zapaloną pochodnią dla pogrążonego w ciemnościach świata – zachęcał osoby konsekrowane bp Marek Solarczyk. W przeddzień Światowego Dnia Życia Konsekrowanego obchodzonego w święto Ofiarowania Pańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyło się spotkanie dla sióstr zakonnych i członkiń instytutów świeckich życia konsekrowanego. W czasie uroczystej Mszy św. dziękowano Bogu za ich modlitwę i posługę na terenie diecezji.

– Wasze życie jest dla nas czytelnym znakiem Bożej obecności – powiedział w homilii bp Marek Solarczyk. Przyrównał świadectwo życia oddanego Panu do "prostych śladów czynionych nogami". – Często są one zwyczajne, codzienne, może niekiedy nawet niezauważalne w biegu codziennych spraw, ale obecne i będące niesamowitą nadzieją dla tych, którzy szukają różnych odpowiedzi czy rozwiązań w swoim życiu – powiedział kaznodzieja.



Przypomniał, że tym, który powołuje na drogę rad ewangelicznych, jest Bóg. – To On wzywa ludzi, by byli dla innych przewodnikami, by wnosili Jego pokój, światło i świętość w życie pogrążonego w mrokach świata. By byli niczym pochodnia czy lampa niesiona w pokornych, wytrwałych, może niekiedy nieco osłabłych, ale pełnych miłości dłoniach oblubienicy, która z ufnością i wiernością trwa przy swoim Oblubieńcu – powiedział biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Zachęcił on również osoby konsekrowane do wdzięczności Bogu za dar powołania.

– Stańmy dziś z ufnością wobec Tego, który nam nieustannie błogosławi, i któremu po raz kolejny chcemy zawierzyć naszą duszę i wszystkie sprawy, intencje, które nosimy w swoim sercu. On nigdy o nas nie zapomina, bo – jak mówił psalmista – „ wie z czegośmy powstali”, i będzie nieustannie nas wspierał, „bo Jego łaska jest wieczna dla Jego czcicieli” – podkreślił bp M. Solarczyk.



Na zakończenie liturgii alumni wyrazili swoją wdzięczność osobom poświęconym Bogu za ich modlitwę i świadectwo życia.