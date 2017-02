Reprywatyzacja. Zatrzymania w warszawskim ratuszu

Funkcjonariusze delegatury warszawskiej CBA zatrzymali trzech urzędników m.st. Warszawy, w tym jednego byłego już pracownika stołecznego ratusza. Zatrzymani zostali: Mariusz P. - kierownik Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Gertruda J.-F. - naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy oraz radca prawny Jerzy M., który w przeszłości pełnił funkcję koordynatora samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy radców prawnych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator ogłosi im zarzuty popełnienia przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości. Wcześniej w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty usłyszało 5 osób.

Znany warszawski adwokat Robert N. podejrzany jest o dokonanie oszustwa wspólnie z pozostałymi podejrzanymi na szkodę spadkobierców po polskim generale, który na skutek działań wojennych znalazł się w Londynie, a następnie w Kanadzie.

Adwokatowi Robertowi N. prokurator zarzuca także udzielenie warszawskiemu urzędnikowi Jakubowi R. korzyści majątkowej w wysokości 2,5 mln zł. Działania urzędnika spowodowały szkodę w mieniu Warszawy w kwocie 62 milionów 520 tysięcy zł.

Robert N. podejrzany jest także o podrobienie dokumentu pełnomocnictwa, a następnie przekazanie go innemu adwokatowi - podejrzanej Alinie D, która posłużyła się nim w postępowaniu spadkowym przed jednym z warszawskich sądów.

Rodzice byłego warszawskiego urzędnika - Wojciech R. i Alina D. podejrzani są o dokonanie wspólnie z pozostałymi podejrzanymi oszustwa na szkodę spadkobierców po polskim generale, którzy zostali pokrzywdzeni na łączną kwotę ponad 27 mln zł.

Dziś odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Warszawy ws. reprywatyzacji.