3 marca dniem pokuty za grzechy pedofilii

„Modlitwa i pokuta za ofiary pedofilii jest naturalną odpowiedzią chrześcijanina na zjawisko grzechu. Kościół bardziej niż ktokolwiek inny winien brzydzić się nikczemną przemocą, zwłaszcza wobec dziecka” – napisał 18 lutego abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski w komunikacie ws. modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii.

Decyzja o organizacji Dnia Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne zapadła na ubiegłorocznym, październikowym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, jaki w tej sprawie skierował on do krajowych konferencji biskupich 30 czerwca 2015 r. Polsce biskupi wyznaczyli ten dzień na pierwszy piątek Wielkiego Postu, czyli 3 marca.

W tym dniu w stołecznej bazylice archikatedralnej o godz. 18 zostanie odprawiona Droga Krzyżowa, w intencji przebłagalnej za grzechy pedofilii, popełnione przez ludzi Kościoła. Nabożeństwu będą towarzyszyły rozważania o. Józefa Augustyna SJ. Diecezja warszawsko-praska będzie modliła się w tej intencji podczas Drogi Krzyżowej, odprawionej przez bp. Marka Solarczyka o godz. 17. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana.

„Trzeba otwarcie mówić o grzechu, pokucie oraz o nieskończonym miłosierdziu Boga. Konieczne jest głębokie rozeznanie duchowe i wspólnotowy rachunek sumienia. Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy świeckich – i wznosić wspólnie modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny wobec nich popełnione. Fakt, że zostały one popełnione także przez ludzi Kościoła staje się dla nas wyrzutem sumienia i przynagleniem do podjęcia pokuty i czynów miłosierdzia” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zachęcając do pokuty.