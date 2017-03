Bez tego Wielki Post się nie uda

- Co, gdyby Chrystus powiedział: "Kocham cię, ale zbaw się sam"?. On jednak udowadnia swoją miłość na krzyżu. Na sądzie będziemy sądzeni z naszej miłości wobec tych, których On szuka - mówi ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor prawosławnej Eleos, która od 17 lat włącza się w Jałmużnę Wielkopostną, ekumeniczną akcję charytatywną prowadzoną wspólnie z Caritas Kościoła katolickiego oraz Diakonią Kościoła ewangelickiego. Drobne datki zbierane przez młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym. - Odmawiając sobie przez miesiąc na przykład czekolady, oszczędzimy pewnie 20 zł. To śmiesznie niska cena za osiągnięcie Królestwa Niebieskiego. Pomagając innym, pomagamy więc sobie. Jeśli zapełnimy tę skarbonkę, właściwie przeżyjemy Wielki Post - dodaje.

W Kościele katolickim odbywa się już 23. raz. Akcję można również wspomóc, wysyłając charytatywny SMS z hasłem POMAGAM pod numer 72052 (koszt 2,46 z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem "Jałmużna Wielkopostna".

Akcja ma uwrażliwić dzieci i młodzież na problemy bliźnich i realną pomoc dla nich. Pieniądze zebrane podczas akcji rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne na rzecz osób chorych i starszych.

Skarbonkę może otrzymać każdy, rozdawane one są one w parafiach i na lekcjach religii. Dodatkowo w tym roku 90 tys. skarbonek będzie dostępnych razem z "Małym Gościem Niedzielnym”. Akcja szczególnie jednak promowana jest przez Szkolne Koła Caritas, których jest w Polsce prawie 2700 oraz przez Parafialne Zespoły Caritas, których funkcjonuje ok. 5000. Zapełnione skarbonki zbierane będą w czasie Niedzieli Palmowej poprzedzającej Wielkanoc lub w czasie Niedzieli Miłosierdzia, następującej po Świętach Wielkanocnych.