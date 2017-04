- Rekolekcje "Jezus na stadionie” to nowy format duszpasterski - uważa abp Henryk Hoser. I zaprasza, by na własnej skórze doświadczyć tego "zjawiska".

- Nie sensacja, ks. John Bashobora i stadion, ale moc, która płynie z modlitwy, jest kluczem do przeżycia rekolekcji "Jezus na stadionie” - mówią organizatorzy charyzmatycznych rekolekcji, które już 1 lipca odbędą się na stadionie PGE Narodowy.

- To jest nowy format duszpasterski, wprowadzony przede wszystkim przez ostatnich papieży, szczególnie przez Jana Pawła II, który gromadził ogromne tłumy. Na spotkaniu w Manili było 4 mln osób. Stadion w Warszawie może pomieścić 58 tys. - zauważa abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

W ocenie arcybiskupa, charyzmatyczne rekolekcje to "zjawisko", które "trzeba poznać, uczestnicząc w nim, bo wszystkie opisy są nieadekwatne, dopóki się nie przeżyje atmosfery, która się tam tworzy". - Tylu ludzi jednocześnie się modli i jest jakaś taka duchowa dynamiczna atmosfera, która przyciąga ludzi jak magnes - powiedział hierarcha podczas spotkania z dziennikarzami w Akademiku Praskim.

Charyzmatyczne rekolekcje "Jezus na stadionie" w diecezji warszawsko-praskiej odbędą się po raz trzeci. Od momentu uruchomienia zapisów zgłosiło się kilkanaście tysięcy osób, 450 wolontariuszy odbywa szkolenia, a kilkaset osób bierze udział w comiesięcznych Niedzielach Uwielbienia, które w ramach duchowego przygotowania do lipcowych rekolekcji odbywają się w praskiej katedrze.

W tym roku spotkanie będzie przebiegać pod hasłem: "Szczęśliwy naród, który umie wielbić Pana, będzie kroczył w świetle Twego oblicza" (Ps 89). Konferencje wygłosi ks. John Bashobora, charyzmatyk z Ugandy. Na spotkaniu będą także obecni biskupi diecezji warszawsko-praskiej.

Hierarcha zwrócił uwagę, że tegoroczne spotkanie nawiązuje do przeżywanego pod hasłem: "Idźcie i głoście" roku duszpasterskiego. Rekolekcje na stadionie wpisują się także w celebrację złotego jubileuszu Odnowy Charyzmatycznej oraz 300. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

- To jest bardzo ważna okazja i wydarzenie, ponieważ 2 września rozpocznie się w diecezji warszawsko-praskiej peregrynacja kopii jasnogórskiego obrazu. Spotkanie na stadionie będzie wstępną inauguracją tej peregrynacji - powiedział abp Hoser.

Obecna na konferencji prasowej s. Tomasza, współorganizatorka spotkania, zaznaczyła, że na spotkanie przychodzą osoby, które "cierpią, zmagając się z różnymi sytuacjami, czy to zdrowotnymi, czy jakimś rodzajem bólu, nieprzebaczenia". - Nie żyjemy między aniołami, tylko między ludźmi i ranimy się nawzajem. Takie spotkanie otwiera serce na przyjęcie Bożej miłości i o to w tym chodzi. Jezus umarł na krzyżu za to wszystko, co my na sobie niesiemy - zauważyła. Dodała, że każdy z nas "potrzebuje spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem".

Podczas konferencji prasowej obecni byli uczestnicy poprzednich stadionowych rekolekcji, którzy podzielili się świadectwem uzdrowienia przez Boga.

- My często ograniczamy wszechmoc Boga i sami pozbawiamy Go mocy. Bóg jest wszechmogący, nie ma żadnej przestrzeni, w której nie mógłby działać - mówił z kolei ks. Rafał Jarosiewicz. Dodał, że zbierane przez organizatorów świadectwa uzdrowień z czwartej fazy raka, wstania z inwalidzkiego wózka czy odzyskania słuchu i mowy przez osoby głuchonieme pokazują żywego Boga.

Zapisy i informacje o rekolekcjach "Jezus na stadionie" dostępne są na stronie: www.jezusnastadionie.pl.