Kard. Nycz: Bezinteresownej nauki patriotyzmu możemy się uczyć z Ewangelii

W modlitwie za ojczyznę udział wzięli Andrzej Duda z żoną, premier Beata Szydło, marszałkowie, przedstawiciele władz samorządowych i wojskowych, ludzie świata kultury i nauki. Mszę św. koncelebrował bp polowy WP Józef Guzdek. Rozpoczęła się ona wprowadzeniem sztandaru państwowego i odśpiewaniem hymnu Polski.

- Mamy wielką szansę dziękczynienia za dzisiejszą uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za Konstytucję 3 Maja, za Świątynię Opatrzności Bożej, w której w listopadzie ubiegłego roku dane nam było po raz pierwszy obchodzić święto 11 Listopada - mówił w homilii kard. Nycz. Wskazał, że przed każdym stoi szansa, by uczyć się rozumnej, czynnej i bezinteresownej miłości prowadzącej do patriotyzmu. - Możemy się jej uczyć z Ewangelii. Dzisiejsza prowadzi nas pod krzyż, gdzie się objawiło królestwo Boże. Krzyż uczy nas ciszy, milczenia, refleksji, skupienia i umiejętności współcierpienia, a także miłości do końca. A do końca, znaczy do Eucharystii. Krzyż uczy nas też jedności, miłości nieprzyjaciół i przebaczenia. To wszystko prowadzi nas do miłości ojczyzny - wyliczał metropolita warszawski.

Zauważył, że noszenie krzyży w procesjach, stawianie ich przy drogach oraz używanie w uroczystościach państwowych oznacza wyrażenie miłości. - Dlatego nie zawsze użycie krzyża - i trzeba to powiedzieć wyraźnie - czy próba schowania się za krzyżem Chrystusa jest godna tego świętego znaku. Czasem wręcz bywa profanacją krzyża i nie ma nic wspólnego z tym, co nazywamy i chcemy mieć w naszej ojczyźnie, czyli z patriotyzmem - zaakcentował kard. Nycz.

Duchowny odwołał się też do orędzia biskupów polskich z kwietnia br. pt. "Chrześcijański kształt patriotyzmu". - Prawdziwa miłość ojczyzny to postawa praktyczna, solidna troska i praca dla dobra wspólnego. Pierwsza jest tu refleksja nad językiem, jakim opisujemy ojczyznę. Miłość do niej nie usprawiedliwia pogardy, agresji i przemocy wobec innych - wskazał.

Prosił też o modlitwę do Jezusa w intencji umiłowania Polski. - Prośmy Jego i Matkę Bożą, byśmy - miłując Boga - miłowali wszystkich we właściwym porządku - zakończył homilię.

W ramach obchodów 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przed południem Ordery Orła Białego otrzymali z rąk prezydenta Dudy: Adam Bujak, prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży, Jan Krzysztof Kelus, Zofia Mertens oraz prof. dr hab. Aleksander Mieczysław Tomaszewski.

Kolejnym punktem obchodów będą uroczystości z udziałem prezydenta RP i władz państwowych przed Zamkiem Królewskim o godz. 12. Wieczorem na pl. Teatralnym zaplanowano festyn rodzinny "Vivat maj, Trzeci Maj", a w Arkadach Kubickiego odbędzie się natomiast koncert pieśni patriotycznych.