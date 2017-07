Chcemy spokojnie przejść...

Część Krakowskiego Przedmieścia i pl. Zamkowy wygrodzone są metalowymi barierkami. Okolice są niedostępne dla samochodów i miejskiej komunikacji, skrzyżowań pilnują policjanci. Tak wygląda centrum Warszawy w dniu 87. miesięcznicy.

W samo południe przed bazyliką archikatedralną na Starym Mieście część rodzin ofiar smoleńskiej katastrofy zwołała konferencję prasową, na której za pośrednictwem mediów apelowała o uszanowanie pamięci ich bliskich. Jerzy Mamontowicz, brat Bożeny Mamontowicz-Łojek, która zginęła w katastrofie, apelował, by pozwolono tym bliskim ofiar, którzy chcą "pokazać swoje poglądy", przejść spokojnie comiesięczną trasą. - Proszę o spokój, o pozwolenie na przejście, przecież na tym polega demokracja, żeby pozwolić innym pokazać swoje poglądy. Nie musimy walczyć ze sobą, bo to nikomu nic nie przyniesie, to tylko prowadzi do konfrontacji - dodał.