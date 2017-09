Nie piję, bo kocham

Jest ona odpowiedzią Ruchu Światło-Życie i Konferencji Episkopatu Polski na marcową uchwałę Sejmu dotyczącą zwiększenia troski o trzeźwość narodu.

W sobotnie popołudnie pl. Piłsudskiego zamienił się w wielką szkołę wychowania do życia bez alkoholu. W kilku rozstawionych namiotach można było na różne sposoby „zmierzyć się” z problemem picia. W jednym z nich, częściowo odkrytym wystawiony był Najświętszy Sakrament. Ludzie przyklękali choć na chwileczkę. Można też było skorzystać z sakramentu pojednania.

Tuz obok stał namiot z kamerą umożliwiającą samodzielne utrwalenie historii swojego nawrócenia. Wybrane opowieści wyświetlano na telebimach. - W poprawczaku spędziłem sześć lat, a trzydzieści w więzieniach. W jednym z nich poznałem Jezusa. On dał mi miłość i empatię. Mam swoją rodzinę. Żyję uczciwie. Utrzymuje się z pracy rąk. Jeśli taki człowiek jak ja, może poznać Boga i doświadczyć przemiany, to każdy może - przekonywał mężczyzna, który jako pierwszy nagrał swoje świadectwo.

Na pl. Piłsudskiego ustawiono multimedialną wystawę o ks. Franciszku Blachnickim, założycielu Ruchu Światło-Życie. W namiocie debat dyskusję o trzeźwości podjęli: Henryk Krzosek, były bezdomny, autor książki „Bóg znalazł mnie na ulicy”, aktor Dariusz Kowalski i ks. Marek Dziewiecki, który podpowiadał jak stać się najpiękniejszą wersją samego siebie.

Obecny na spotkaniu prof. Krzysztof Wojcieszka, specjalista w zakresie walki z uzależnieniami i profilaktyki patologii społecznych, a od 40 lat dobrowolny abstynent przypomniał, że apogeum picia przypada w Polsce na 3. i 4. dekadę życia, a statystycznym pijącym jest mężczyzna młody lub w średnim wieku, zarabiający, nierzadko członek elit społecznych.

W namiocie filmowym wyświetlono film „Prorok nie umiera - ks. Franciszek Blachnicki”. Dla dzieci przygotowano miasteczko zabaw z planszówkami, malowaniem buziek, grami, balonami i słodyczami. Na scenie wystąpili: Arka Noego, Full Power Spirit, Kultywacja i Arkadio.

Zwieńczeniem całodniowego happeningu edukacyjnego było widowisko artystyczne pod kierownictwem artystycznym Marcin Pospieszalskiego. Wzięli w nim udział m.in. New Life'm, Krzysztof Cugowski, Lidia Pospieszalska, Agnieszka Cudzich, Adam Krylik, Full Power Spirit, Dariusz Kowalski czy Radosław Pazura. Obecny był również kard. Nycz. - Piknik i Narodowy Kongres Trzeźwości to doskonały pomysł, by uczcić 30. rocznicę śmierci ks. Blachnickiego. On wiele w życiu uczynił, ale jest znany głównie jako założyciel oazy. Był prześladowany w lat. 50 i 60 za to, że inicjował ruch trzeźwościowy i zakłądał Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Był prześladowany za wolność. Każdy, który próbował człowieka wyzwalać od wszelkich uzależnień był niebezpieczny. Miniony ustrój bał się ludzi wolnych. Blachnicki był niebezpieczny - mówił metropolita warszawski. Nawiązał do obecnej sytuacji w Polsce. - Dziś również są ludzie, który starają się z wielką troską o abstynencję, namawiają, by nie sięgać po używki. Chcą być wolni, bo kochają. Sługa Boży ks. Blachnicki cieszy się w niebie widząc młodych ludzi zatroskanych w trzeźwość, o wolność i o młode pokolenie - pochwalił kard. i udzielił przybyłym pasterskiego błogosławieństwa. Wieczór zakończył się modlitwą uwielbienia.

Sobotni piknik połączony był z trwającym na UKSW Narodowym Kongresem Trzeźwości, który wskazał całkowitą abstynencja kobiet w ciąży, wychowanie oraz edukacja dzieci i młodzieży w kulturze trzeźwości, a także zakaz reklamy napojów alkoholowych podobny do tego, który od lat obowiązuje w Polsce w przypadku wyrobów tytoniowych jako główne zalecenia w obszarze trzeźwości Polaków.

Kampania „Nie pije, bo kocham" będzie realizowała szeroko zakrojone działania mające na celu promocję trzeźwości i abstynencji. Będą nimi przede wszystkim imprezy masowe, akcje ewangelizacyjne oraz wydarzenia rozrywkowe w postaci koncertów i występów artystycznych. Długofalowym zamierzeniem jest wytworzenie „mody na nie picie”.

Przewidziane jest także szkolenie liderów trzeźwości, którzy w lokalnych środowiskach będą organizować konferencje trzeźwościowe oraz promować życie bez alkoholu. Kampania koncentruje się na przekonywaniu do abstynencji kobiet w ciąży i w okresie macierzyństwa, stawia na trzeźwość kierowców oraz abstynencję i trzeźwość w rodzinie.