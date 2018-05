Prezydent RP Andrzej Duda, w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego złożył wieniec pod ścianą straceń - miejscem na terenie dawnego Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej, gdzie wykonywane były egzekucje.

Zobacz [GALERIĘ ZDJĘĆ] >>

- Dzisiaj mam ten zaszczyt, że mogę razem z panią Zofią Pilecką, uczcić pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego, jej ojca. Człowieka, o którym można byłoby snuć, jak wszyscy wiedzą bardzo, bardzo długą opowieść, ale krótko mówiąc - kogoś, kto był uosobieniem walki o wolną Polskę, kogoś, kto był uosobieniem najszlachetniejszej postawy, jaką w ogóle można sobie wyobrazić w tamtym bardzo trudnym czasie - walki o odzyskanie niepodległości, wojny polsko-bolszewickiej, później budowania II Rzeczypospolitej, a potem próby odzyskania wolnego, polskiego państwa w czasie II wojny światowej i później - powiedział po ceremonii prezydent.

- Rotmistrz Witold Pilecki jest z całą pewnością postacią pomnikową, ktoś, kto powinie być absolutnym wzorem dla obecnych i przyszłych pokoleń polskiej młodzieży. Postacią niezwykle szlachetną i wspaniałą, wzorem polskiego żołnierza walczącego niezłomnie o wolną Polskę, bohatera - ocenił Andrzej Duda.



W uroczystości wzięła udział także Zofia Pilecka-Optułowicz, córka zmarłego rotmistrza oraz dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz.

W uroczystościach wzięła udział córka Pileckiego, Zofia Pilecka-Optułowicz. Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Córka rotmistrza podziękowała prezydentowi, który - jak oceniła - "będąc w tak trudnej sytuacji, mając takie ogromne obowiązki wobec ojczyzny, znajduje czas na to, by w każdej sytuacji, pokłonić się ludziom, którzy dla Polski zrobili wszystko oddając swoje własne życie. Takich momentów oglądamy poprzez media bardzo wiele".

- Za to bardzo serdecznie dziękuję, że właśnie dotyczy to tych ludzi, którzy tutaj zginęli. Wśród nich także mój ojciec - dodała Pilecka-Optułowicz.

Prezydent odpowiedział jej, że pamięć o jej ojcu to jest właśnie jego "służba wobec ojczyzny". - Robię to, co do mnie należy - podkreślił prezydent.

Uroczystości z udziałem prezydenta pod "ścianą straceń” - miejscem najbardziej prawdopodobnej śmierci Pileckiego - rozpoczęły obchody 70. rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego.

O g. 11 nastąpiło odsłonięcie nieznanego dotąd portretu Witolda Pileckiego na więziennym murze przy ul. Rakowieckiej 37 z udziałem córki Rotmistrza - Zofii Pileckiej-Optułowicz i syna Andrzeja Pileckiego. O 17.30 brama Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zostanie otwarta dla uczestników uroczystości.

O 18.00 na terenie byłego aresztu zostanie odprawiona Msza św. za duszę śp. rtm. Witolda Pileckiego, następnie wystąpi chór szkolny SP nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku. O godz. 20 odbędzie się koncert zespołu Forteca pt. Rotmistrz, 21.15 - wspólne przejście pod ścianę śmierci i oddanie hołdu w godzinę śmierci rotmistrza. O 22.00 na X Pawilonie przy celi rtm. Witolda Pileckiego zostaną odczytane fragmenty "O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza à Kempie.