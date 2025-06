To ważna informacja dla tych, którzy nie dotarli na rekolekcje Jezus na Stadionie Legii w sobotę przed uroczystością Zesłaniem Ducha Świętego. Organizatorzy zapraszają na "dogrywkę" w piątek o godz. 20.30 (a nie jak podawano półtorej godziny wcześniej). Na wszystkich czekają pakiety pielgrzyma, m.in. z inspirującą książką Magdaleny Plucner.

Wielogodzinne uwielbienie, świadectwa, koncerty, adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkania ze znanymi ewangelizatorami przyciągnęły ponad sześć tysięcy osób, choć zapisało się i kupiło bilety cztery tysiące więcej. Racja, pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu, ale uczestnicy rekolekcji "Jezus na Stadionie Legii" odebrali deszcz po Bożemu: jako zewnętrzny znak zdroju łask, którego tego dnia spłynęły na trybuny Legii. Abp Adrian Galbas podczas Mszy św. sprawowanej o północy dodał, że tego dnia na warszawskiej arenie sportowej nie ma przegranych. Wszyscy są zwycięzcami.

- Dla 10 tysięcy osób przygotowaliśmy pakiety pielgrzyma, do których włożyliśmy nie tylko modlitwę św. Franciszka z Asyżu, ale także przewodniki do dalszej formacji po rekolekcjach na Stadionie, inspirującą smycz do kluczy oraz książkę "Świat rani, Bóg leczy. Posłani z Dobrą Nowiną" - mówi ks. Rafał Jarosiewicz, organizator wydarzenia i szef fundacji "SMS z Nieba".

Książka charyzmatycznej liderki, która od trzech dekad z pasją głosi Ewangelię w Polsce i za granicą, powstała w zaledwie 25 godzin. W piątek 13 czerwca organizatorzy zapraszają na Mszę św. dziękczynną za owoce wydarzenia "Jezus na Stadionie Legii". Zostanie odprawiona w parafii Dzieciątka Jezus przy ul. Czarnieckiego 15 o godz. 20.30. Po Eucharystii odbędzie się modlitwa o uzdrowienie i napełnienie Duchem Świętym. Każdy z uczestników otrzyma pakiet pielgrzyma, który był rozdawany na Stadionie Legii.