Targi Wydawców Katolickich. Do zobaczenia w arkadach

Będziemy czekać na Państwa tak jak w poprzednich latach na miejscu nr 86, po prawej stronie od głównego wejścia, od czwartku do niedzieli. Prócz bieżącego wydania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego”, „Gość Historia” będzie można nabyć „Gościa Extra”, który w bieżącym numerze koncentruje się na Biblii.

– „Gość Extra” poświęcony Pismu Świętemu to nie tylko przewodnik dla początkujących, ale i głęboka refleksja dla tych, którzy słowem Bożym żyją na co dzień – podkreśla Wiesława Dąbrowska-Macura, zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego” oraz redaktor prowadząca „Gościa Extra”.

W najnowszym numerze znajdą Państwo wyjaśnienie wielu interesujących zagadnień dotyczących Pisma Świętego, rozumianego jako list Boga skierowany do człowieka, m.in.: co to znaczy, że Biblia jest księgą natchnioną; kto i w jakim języku napisał Biblię; kto i na jakiej podstawie zdecydował, które księgi są natchnione i powinny znaleźć się w kanonie; jak czytać Pismo Święte, aby zawarte w nim słowo Boże wpływało na nasze życie.

Prócz periodyków będziemy mieli na targach wiele ciekawych książek, łącznie z nowościami zarówno z serii „Biblioteka Gościa Niedzielnego", jak i z ramienia Księgarni św. Jacka. W okazyjnej cenie będzie można kupić m.in. nowe wydanie kultowego bestsellera Marcina Jakimowicza „Radykalni”, które powróciło prawie po trzech dekadach i pomimo upływu lat, muzycy nie zmienili narracji i nie poprawili „swojej wersji wydarzeń”, a ich świadectwa nawrócenia wciąż brzmią tak samo radykalnie i mocno.

– Nie ma miesiąca, bym nie usłyszał: „Dziękuję za Radykalnych!”. Słyszę to nieustannie, gdy jeżdżę po świecie. Gdy niemal 30 lat temu ruszałem z dyktafonem na nagrania rozmów z nawróconymi muzykami, nie miałem pojęcia, jak ważna stanie się ta książka – podkreśla we wstępie do nowego wydania Marcin Jakimowicz.

Będziemy mieli też „Cztery Ewangelie", rekolekcje ks. prof. Jerzego Szymika. Nie jest to kolejny akademicki komentarz, ale głęboka i poruszająca zachęta do osobistego zmierzenia się ze słowem Ewangelii, adresowana do każdego, kto szuka sensu i prawdy o swoim życiu.

"Królestwo niebieskie, czyli Sprawa z Bogiem, jest godne rzucenia wszystkiego na szalę życia. (...). W Ewangelii jest wszystko – cały sposób na ludzkie życie. Co nie znaczy, że jarzmo przestaje być jarzmem a krzyż krzyżem" – pisze ks. Szymik.

Na stoisku GN będzie też można porozmawiać w wybrane dni z dziennikarzami "Gościa Warszawskiego" albo przekazać nam swoje spostrzeżenia u osób odpowiedzialnych za stoisko.

Targi będą odbywały się w Arkadach Kubickiego w dniach 9-12 października i będzie to już 30. święto dobrej książki. Podczas wydarzenia zostanie wręczona nagroda Feniks 2025, mająca za cel promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie.

Targi będą otwarte dla zwiedzających od godz. 10 do 18.30 w dniach 9 -11 października i od godz. 10 do 17.30 - 12 października.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Karol Nawrocki.