Zmarł o. Piętka. Pogrzeb 13 listopada

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 13 listopada o godz. 11.00 w bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. Różaniec przy zmarłym zostanie odmówiony o godz. 10 w kaplicy św. Maksymiliana.

Uroczystości pogrzebowe będą transmitowane przez Radio Niepokalanów.

O. dr Stanisław Piętka OFMCap żył duchowością kolbiańska i maryjną. Jako prezes narodowy Rycerstwa Niepokalanej 16 listopada 2019 roku na spotkaniu z okazji 90-lecia Rycerstwa Niepokalanej w Wilanowie mówił o kard. Wyszyńskim.

- Był spadkobiercą maryjnej duchowości kolbiańskiej, bo choć koncentrował się na Matce Bożej Częstochowskiej, a o. Maksymilian na Niepokalanej, to obaj byli gorliwymi czcicielami Maryi. Prymas Wyszyński był w Niepokalanowie 47 raz z wizytami oficjalnymi. Przemawiając do nas powiedział: „Nie gaście ducha ojca Maksymiliana” i powtórzył to trzykrotnie. Warto zauważyć, że zarówno o. Maksymilian jak i prymas Wyszyński przed ważnymi decyzjami trwali na modlitwie zawierzając sprawy Matce Bożej, a później byli już o rozwiązanie spokojni – przypomniał w 2019 roku o. Piętka.

Wygłosił wiele kazań do członków Rycerstwa Niepokalanej.

"Rycerz z natury swej jest misjonarzem i apostołem. Pierwszym grzesznikiem, którego należy nawrócić, jest on sam. Sposobów posługiwania jest wiele. Wiele też istnieje narzędzi, by apostolstwo to czynić skutecznym: pióro, mikrofon, ekran, komputer, internet, multimedia... Wreszcie, najprostsze - słowo. I oczywiście, wytrwała, ufna modlitwa. Różaniec. Jest też cierpienie... Jeśli krew męczenników jest ziarnem chrześcijan, to cierpienie daje wzrost temu ziarnu. Najważniejsze jednak jest świadectwo własnego życia... Tak naprawdę - największą pracę wykonuje sam Matka Boża. W tym tkwi tajemnica skuteczności Rycerstwa. Jeśli rycerz odda się Jej całkowicie, bez reszty; jeśli będzie Jej "bezwolnym" narzędziem - zbawienie stanie się masowe. [...] "Małej wiary, czemu zwątpienie zakrada się do serca? Nieście wszędzie miłość i ufność ku Niepokalanej, a ujrzycie, że wnet z oczu najzatwardzialszych grzeszników popłyną łzy skruchy, opróżnią się więzienia... pokój i szczęście wyniszczy niezgodę i ból, zmieni się oblicze ziemi" - tłumaczył w kazaniu "Ślad na ziemi - św. Maksymilian Maria Kolbe - modlitwa i czyn".

O. Stanisław był m.in. gwardianem klasztoru Niepokalanów, przełożonym domu w Niepokalanowie-Lasku, asystentem prowincjalnym ds. Rycerstwa Niepokalanej, prezesem narodowym i asystentem Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej, ojcem duchownym dekanatu błońskiego, cenzorem ksiąg i publikacji wydawanych przez franciszkanów oraz wykładowcą WSD w Łodzi Łagiewnikach.

Jeździł z rekolekcjami i pisał artykuły popularne i naukowe oraz materiały do broszur.