Uroczystość złożenia kwiatów odbyła się w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie mieści się Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie. Był to pierwszy punkt obchodów w świątyni, poprzedzający ceremonię zapalenia Świecy Niepodległości przez Prezydenta RP w górnym kościele i Mszę św. sprawowaną przez abp Adriana Galbasa.

Prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty w Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie

Gość Warszawski

Uroczystość w Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie miała charakter wojskowy. Trębacz odegrał melodię "Śpij, kolego", a prezydent RP Karol Nawrocki złożył wiązanki na sarkofagach ze szczątkami Ryszarda Kaczorowskiego, Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, a także przy dwóch symbolicznych grobowcach Kazimierza Sabbata i Edwarda Raczyńskiego.

Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie powstało w Świątyni Opatrzności Bożej w 2022 r. Budowa stanowi dziękczynne wotum obiecane przez Sejm Wielki za uchwalenie Konstytucji 3 Maja, która zrodziła się „dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”.

Od otwarcia Świątyni w 2016 roku w Świątyni odbywają się liczne uroczystości o charakterze patriotycznym. Tu raz do roku (11 listopada) prezydent RP zapala Świecę Niepodległości ofiarowaną Warszawie, gdy Polska była pod zaborami (1867), z poleceniem, aby zapalono ją w stolicy, gdy będzie już wolna.