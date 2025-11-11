Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Prezydent RP złożył kwiaty w Panteonie Wielkich Polaków

Prezydent RP złożył kwiaty w Panteonie Wielkich Polaków przejdź do galerii

Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości Karol Nawrocki oddał hołd Prezydentom RP na Uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej.

 
Uroczystość w Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie miała charakter wojskowy. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Uroczystość złożenia kwiatów odbyła się w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie mieści się Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie. Był to pierwszy punkt obchodów w świątyni, poprzedzający ceremonię zapalenia Świecy Niepodległości przez Prezydenta RP w górnym kościele i Mszę św. sprawowaną przez abp Adriana Galbasa.

Prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty w Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie
 Gość Warszawski

 

Uroczystość w Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie miała charakter wojskowy. Trębacz odegrał melodię "Śpij, kolego", a prezydent RP Karol Nawrocki złożył wiązanki na sarkofagach ze szczątkami Ryszarda Kaczorowskiego, Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, a także przy dwóch symbolicznych grobowcach Kazimierza Sabbata i Edwarda Raczyńskiego.

Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie

Foto Gość DODANE 11.11.2025

Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie

Prezydent RP złożył kwiaty w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej,  

Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie powstało w Świątyni Opatrzności Bożej w 2022 r. Budowa stanowi dziękczynne wotum obiecane przez Sejm Wielki za uchwalenie Konstytucji 3 Maja, która zrodziła się „dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”.

Od otwarcia Świątyni w 2016 roku w Świątyni odbywają się liczne uroczystości o charakterze patriotycznym. Tu raz do roku (11 listopada) prezydent RP zapala Świecę Niepodległości ofiarowaną Warszawie, gdy Polska była pod zaborami (1867), z poleceniem, aby zapalono ją w stolicy, gdy będzie już wolna.

« 1 »
Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie

Foto Gość DODANE 11.11.2025

Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie

Prezydent RP złożył kwiaty w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej,  
oceń artykuł Pobieranie..

Tomasz Gołąb Tomasz Gołąb

|

GOSC.PL

publikacja 11.11.2025 14:42

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 