Historia ukryta pod podłogą. Sensacja na Saskiej Kępie

To miał być zwykły remont w zabytkowej kamienicy. Kiedy jednak pracownicy budowlani zerwali stare deski podłogowe, ich oczom ukazał się schowek, który czekał na odkrycie ponad 80 lat. Prace natychmiast wstrzymano, a o znalezisku powiadomiono Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Wstępne oględziny przeprowadzone przez specjalistów z ramienia MWKZ wykazały, że mamy do czynienia z autentycznym depozytem z czasów II wojny światowej. Zbiór przedmiotów pochodzi prawdopodobnie z okresu bezpośrednio poprzedzającego wybuch Powstania Warszawskiego.

28 listopada odbyła się specjalna narada z udziałem prezydenta Rafała Trzaskowskiego, konserwatorów zabytków oraz Jana Ołdakowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Zawartość skrytki to prawdziwa kapsuła czasu, obrazująca dwutorowość życia w okupowanej stolicy – walkę zbrojną oraz codzienne przetrwanie. Wśród zabezpieczonych przedmiotów zidentyfikowano: dokumenty wojskowe, w tym materiały wytworzone w Komendzie Głównej Armii Krajowej, instrukcje i broszury szkoleniowe, materiały wywiadowcze i legalizacyjne, m.in. puste formularze dokumentów niemieckich, służące konspiratorom do tworzenia fałszywych tożsamości, polskie gazety wydawane w Wielkiej Brytanii, przemycane do kraju oraz pamiątki osobiste, przedwojenne fotografie i legitymacje.

Szczególne emocje budzi jednak dziennik pisany w czasie okupacji przez młodą kobietę. Może on stanowić bezcenne źródło wiedzy o nastrojach społecznych i emocjach towarzyszących warszawiakom w przededniu Powstania Warszawskiego.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marcin Dawidowicz, zapowiedział przekazanie zbioru w depozyt do Muzeum Powstania Warszawskiego. Dokumenty zostaną poddane profesjonalnej konserwacji i inwentaryzacji. Historycy i archiwiści już zacierają ręce. Znalezisko wymaga dokładnych badań naukowych, które mogą rzucić nowe światło na struktury organizacyjne Państwa Podziemnego oraz plany, jakie snuto na czas po zakończeniu wojny.