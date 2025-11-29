Warszawski

Historia ukryta pod podłogą. Sensacja na Saskiej Kępie

Pod klepkami w jednej z kamienic znaleziono nienaruszoną skrytkę z dokumentami Komendy Głównej AK, fałszywymi papierami niemieckimi oraz wstrząsającym pamiętnikiem z czasów okupacji.

 
Podczas rutynowego remontu pustostanu w jednej z zabytkowych kamienic na Pradze-Południe dokonano odkrycia o randze historycznej sensacji. Pod podłogą odnaleziono nienaruszoną skrytkę konspiracyjną, zawierającą dokumenty Komendy Głównej AK, fałszywe papiery niemieckie oraz wstrząsający pamiętnik z czasów okupacji. um.warszawa.pl

To miał być zwykły remont w zabytkowej kamienicy. Kiedy jednak pracownicy budowlani zerwali stare deski podłogowe, ich oczom ukazał się schowek, który czekał na odkrycie ponad 80 lat. Prace natychmiast wstrzymano, a o znalezisku powiadomiono Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Wstępne oględziny przeprowadzone przez specjalistów z ramienia MWKZ wykazały, że mamy do czynienia z autentycznym depozytem z czasów II wojny światowej. Zbiór przedmiotów pochodzi prawdopodobnie z okresu bezpośrednio poprzedzającego wybuch Powstania Warszawskiego.

28 listopada odbyła się specjalna narada z udziałem prezydenta Rafała Trzaskowskiego, konserwatorów zabytków oraz Jana Ołdakowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Zawartość skrytki to prawdziwa kapsuła czasu, obrazująca dwutorowość życia w okupowanej stolicy – walkę zbrojną oraz codzienne przetrwanie. Wśród zabezpieczonych przedmiotów zidentyfikowano: dokumenty wojskowe, w tym materiały wytworzone w Komendzie Głównej Armii Krajowej, instrukcje i broszury szkoleniowe, materiały wywiadowcze i legalizacyjne, m.in. puste formularze dokumentów niemieckich, służące konspiratorom do tworzenia fałszywych tożsamości, polskie gazety wydawane w Wielkiej Brytanii, przemycane do kraju oraz pamiątki osobiste, przedwojenne fotografie i legitymacje.

Szczególne emocje budzi jednak dziennik pisany w czasie okupacji przez młodą kobietę. Może on stanowić bezcenne źródło wiedzy o nastrojach społecznych i emocjach towarzyszących warszawiakom w przededniu Powstania Warszawskiego.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marcin Dawidowicz, zapowiedział przekazanie zbioru w depozyt do Muzeum Powstania Warszawskiego. Dokumenty zostaną poddane profesjonalnej konserwacji i inwentaryzacji. Historycy i archiwiści już zacierają ręce. Znalezisko wymaga dokładnych badań naukowych, które mogą rzucić nowe światło na struktury organizacyjne Państwa Podziemnego oraz plany, jakie snuto na czas po zakończeniu wojny.

publikacja 29.11.2025 10:02

