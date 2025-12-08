Trzy słowa na Adwent. Nie tylko dla małżeństw i rodzin

Trwający symboliczne 42 godziny i 20 minut "Maraton modlitewny w intencji rodzin", zwieńczyła Msza Święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa.

Wydarzenie rozpoczęło się w piątek 5 grudnia i przez cały weekend gromadziło małżeństwa, rodziny oraz wspólnoty na nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu. Uczestnicy modlili się o uzdrowienie relacji i umocnienie więzi rodzinnych.

Podczas Eucharystii abp Galbas podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w tym "maratonie". Nawiązując do sportowej metaforyki, zachęcał wiernych, aby nie poprzestawali na jednorazowym zrywie. Podkreślił, że w życiu duchowym ważne są regularne "przebieżki", a nawet krótki trucht czy sprint, byle tylko nie stać w miejscu, co w życiu duchowym jest najtrudniejsze.

W swojej homilii metropolita warszawski skupił się na trzech kluczowych słowach, które liturgia drugiej niedzieli Adwentu niesie rodzinom: nadzieja, nawrócenie i przygarnięcie. Przywołując postać proroka Izajasza, mówił o nadziei, która rodzi się w sytuacjach po ludzku beznadziejnych – gdy życie przypomina "ścięty pień drzewa". Zwrócił się do osób, które czują się wyczerpane, jakby skończyły się ich szanse i zasoby w relacjach czy małżeństwie. Przestrzegał przed myśleniem "nic z tego już nie będzie". Podkreślił, że chrześcijańska nadzieja to pewność, że Bóg jest z nami nawet w mrocznym "dzisiaj".

– Być może ktoś się czuje jak ptak uwięziony w klatce, otoczony z każdej strony przez nieprzyjaciół, a w każdym razie przez ludzi, którzy nie są przyjaciółmi. Być może czujemy się totalnie wyczerpani, tak jakby skończyły się wszystkie nasze szanse, wszystkie nasze możliwości, wszystkie nasze zasoby, wszystkie nasze siły. Już jest tylko nic, już jest tylko jeszcze większa klęska.Być może komuś z nas przeszła taka myśl przez głowę, nic z tego już nie będzie, z tych moich wysiłków, z tych moich starań, z tych moich działań, z tych moich relacji, z tego naszego małżeństwa. [...] nigdy tak nie mów, nigdy tak nie myśl. Nigdy tak nie przypuszczaj. Zawsze jest nadzieja. Nadzieja, która nie oznacza tylko jakiegoś lekkostrawnego myślenia o tym, że jutro będzie lepiej niż dzisiaj. Ale nadzieja, która jest przekonaniem, że także moje dzisiaj, nawet jeśli jest trudne i mroczne, ma sens, bo nie jestem w nim sam, bo On jest ze mną – mówił metropolita warszawski.

Drugim wskazanym przewodnikiem był Jan Chrzciciel – głos wzywający do prawdy i nawrócenia. Abp Adrian Galbas zauważył, że choć świąteczne dekoracje w Warszawie są piękne, to "tam niczego nie usłyszymy". Zaapelował o "zafundowanie sobie pustyni w Adwencie" – znalezienie przestrzeni ciszy, by zobaczyć, co w naszym życiu wymaga zmiany kierunku. Zaznaczył, że bez tego przygotowania święta mogą być "rozbawione, ale puste".

– Co jest dzisiaj we mnie takiego, co potrzebuje zwrotu? W którym wymiarze mojego życia idę w niewłaściwą stronę? Wiem o tym, że tam nie powinienem iść. Wiem o tym, że nie powinniśmy w to inwestować. Jesteśmy doskonale świadomi, że to jest zły wybór i zła droga, a jednak brniemy w to. Co dzisiaj potrzebuje odwrócenia? Jaka relacja, jaka sprawa, jakie zaangażowanie, jakie nastawienie? Żeby to zobaczyć, potrzebna jest jednak pustynia. Okej, mamy w Warszawie pięknie udekorowane miasto, Trakt Królewski, choinkę przy Kolumnie, Plac Centralny z wielkim kołem. To jest wszystko przyjemne, miłe, ale tam niczego nie usłyszymy. Potrzebna jest pustynia. Potrzeba sobie zafundować pustynię w Adwencie. Jakąś chwilę, jakieś miejsce, jakąś przestrzeń, żeby się przygotować, bo inaczej być może święta Bożego Narodzenia będą rozbawione, ale puste i niczego we mnie nie zmienią. Stara to prawda, że jaki Adwent, takie Boże Narodzenie. Więc Jan zostawia nam to słowo: nawrócenie.

Najmocniejszy akcent homilii padł na słowa św. Pawła: "Przygarniajcie się nawzajem". Arcybiskup poruszył trudny temat rodzinnych napięć przedświątecznych.

– Ktoś z rozczulającą szczerością to wyznał: "Zbliża się męka Wigilii. Znowu trzeba będzie siedzieć koło siebie z ludźmi, którzy mnie odepchnęli albo których ja odepchnąłem. Z ludźmi, których nie chcę. Znowu trzeba będzie odprawiać ten teatrzyk". Jeśli taką masz też obawę, że zbliża się męka Wigilii, męka świąt, to jest to pora, żeby spróbować jakoś wyjść temu naprzeciw – prosił abp Adrian Galbas, wskazując na Dzieciątko Jezus, które w żłóbku ma zawsze otwarte, przygarniające ramiona.

– Przygarniajcie się. Przygarniajcie się nawzajem. Tak jak zostaliście przygarnięci przez Chrystusa. A zostaliście przygarnięci niezależnie od czegokolwiek, co się dzieje w waszym życiu i od tego jacy jesteście. Za chwilę będzie bożonarodzeniowa dekoracja i Dzieciątko Jezus. Różne będą to figurki, laleczki, ale raczej wspólne jest tam to, że to Dzieciątko będzie miało otwarte ramiona, przygarniające. Zostaliście przygarnięci. Jesteście nieustannie przygarniani przez Jego miłosierdzie. Przygarniajcie się nawzajem. Pomyślmy o ludziach albo o jednym człowieku, którego odepchnęliśmy w ostatnim roku, w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu, wczoraj, dzisiaj. Odepchnęliśmy. Może właśnie to słowo wzywa mnie do zrobienia jakiegoś ruchu? Ono nie mówi: "czekaj, aż cię przygarnę", tylko: "przygarniajcie się". Ty bądź pierwszy – prosił metropolita warszawski.