Nominacje otrzymało 13 osób, które będą pełnić powierzone funkcje społecznie.

Powołani zostali:

1. Piotr Agatowski

2. Jakub Banaszek

3. Adrianna Garnik

4. Tomasz Heryszek

5. Maciej Korkuć

6. prof. Grzegorz Kucharczyk

7. Jarosław Margielski

8. Hanna Mik-Samól

9. Adrianna Paradowska

10. Szymon Stachowiak

11. Tomasz Szturo

12. Marek Szymaniak

13. prof. Andrzej Zybertowicz

Adrianna Garnik jest dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Ukończyła Wydział Historii Sztuki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Pracowała w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Instytucie Pamięci Narodowej i Związku Polskich Artystów Plastyków, a w ramiach działalności społecznej działała w Fundacji Tożsamość i Solidarność i Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Instytucie Pamięci Narodowej. Brała udział w budowie pomnika rtm. Witolda Pileckiego przed Muzeum II Wojny Światowej, pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku oraz przygotowaniu tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego na budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Jarosław Margielski to młody człowiek, który od 2018 roku jest prezydentem Otwocka, a wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego rady tego miasta. To doktor inżynier z dyscypliny inżynieria mechaniczna i licencjonowany zarządca nieruchomości. Ma żonę i dwoje dzieci.