Adrianna Garnik i Jarosław Margielski będą doradzać prezydentowi RP.
Nominacje otrzymało 13 osób, które będą pełnić powierzone funkcje społecznie.
Powołani zostali:
1. Piotr Agatowski
2. Jakub Banaszek
3. Adrianna Garnik
4. Tomasz Heryszek
5. Maciej Korkuć
6. prof. Grzegorz Kucharczyk
7. Jarosław Margielski
8. Hanna Mik-Samól
9. Adrianna Paradowska
10. Szymon Stachowiak
11. Tomasz Szturo
12. Marek Szymaniak
13. prof. Andrzej Zybertowicz
Adrianna Garnik jest dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Ukończyła Wydział Historii Sztuki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Pracowała w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Instytucie Pamięci Narodowej i Związku Polskich Artystów Plastyków, a w ramiach działalności społecznej działała w Fundacji Tożsamość i Solidarność i Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Instytucie Pamięci Narodowej. Brała udział w budowie pomnika rtm. Witolda Pileckiego przed Muzeum II Wojny Światowej, pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku oraz przygotowaniu tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego na budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.
Jarosław Margielski to młody człowiek, który od 2018 roku jest prezydentem Otwocka, a wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego rady tego miasta. To doktor inżynier z dyscypliny inżynieria mechaniczna i licencjonowany zarządca nieruchomości. Ma żonę i dwoje dzieci.