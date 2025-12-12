Warszawski

Dyrektor muzeum na Rakowieckiej i prezydent Otwocka doradcami Karola Nawrockiego

Adrianna Garnik i Jarosław Margielski będą doradzać prezydentowi RP.

 
J. Margielski od 17 listopada 2018 r. pełni urząd prezydenta miasta Otwocka. Przemysław Keler /KPRP

Nominacje otrzymało 13 osób, które będą pełnić powierzone funkcje społecznie.

Powołani zostali:
    1. Piotr Agatowski 
    2. Jakub Banaszek 
    3. Adrianna Garnik 
    4. Tomasz Heryszek 
    5. Maciej Korkuć 
    6. prof. Grzegorz Kucharczyk 
    7. Jarosław Margielski 
    8. Hanna Mik-Samól 
    9. Adrianna Paradowska 
    10. Szymon Stachowiak 
    11. Tomasz Szturo 
    12. Marek Szymaniak 
    13. prof. Andrzej Zybertowicz 

Adrianna Garnik jest dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Ukończyła Wydział Historii Sztuki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Pracowała w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Instytucie Pamięci Narodowej i Związku Polskich Artystów Plastyków, a w ramiach działalności społecznej działała w Fundacji Tożsamość i Solidarność i Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Instytucie Pamięci Narodowej.  Brała udział w budowie pomnika rtm. Witolda Pileckiego przed Muzeum II Wojny Światowej, pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku oraz przygotowaniu tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego na budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. 

Jarosław Margielski to młody człowiek, który od 2018 roku jest prezydentem Otwocka, a wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego rady tego miasta. To doktor inżynier z dyscypliny inżynieria mechaniczna i licencjonowany zarządca nieruchomości. Ma żonę i dwoje dzieci.

publikacja 12.12.2025 20:26

