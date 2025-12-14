W trzecią niedzielę Adwentu (niedzielę „Gaudete”), w archikatedrze warszawskiej odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Liturgia miała podwójny wymiar: zakończenie obchodów 500-lecia obecności cudownego Krzyża Baryczkowskiego w Warszawie zbiegło się w czasie z pierwszą rocznicą objęcia posługi nowego arcybiskupa warszawskiego.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni duchowni i świeccy, osoby życia konsekrowanego oraz przedstawiciele grup parafialnych. Podczas liturgii honorowe miejsce zajęła pani Barbara Gancarczyk-Piotrowska (pseudonim "Pająk"), która w czasie Powstania Warszawskiego, wraz z nieżyjącą już Teresą Potulicką-Łatyńską i księdzem Wacławem Karłowiczem, wyniosła cudowny krucyfiks z płonącej katedry, ratując go przed zniszczeniem.

Arcybiskup poświęcił swoją homilię istocie chrześcijańskiej radości, jej biblijnym korzeniom oraz nierozerwalnemu związkowi z krzyżem i codziennością. Rozpoczął od opisania radości nie jako chwilowej emocji, ale jako „głębokiej postawy serca”, która pozwala zachować pokój nawet w trudnych sytuacjach. Podkreślił, że radość to siła przeciwstawiająca się złu i pewność, że życie jest w Bożych rękach. Przywołał liczne obrazy biblijne - od radości raju, przez śmiech Sary, aż po radość proroków i Maryi w Magnificat. Zaznaczył, że cała historia zbawienia to droga „od radości raju do radości nieba”.

Abp Adrian Galbas: Cała Biblia wypełniona jest orędziem radości

Gość Warszawski

- Cała Biblia wypełniona jest orędziem radości. Jej pierwsze linijki to radość bezgrzesznego życia w bliskości Boga. Radość raju, w którym Adam i Ewa przechadzają się wśród Bożego stworzenia, sami będąc jego koroną. To śmiech Sary i radość z narodzenia Izaaka, to radość pobłogosławionego Jakuba i radość Józefa, odnajdującego swych braci. To radość Mojżesza, śpiewającego wraz z Izraelitami pieśń ku czci Boga po cudownym przejściu przez Morze Czerwone. To radość proroków i radość, do której wzywają prorocy, pewni spełnienia się Bożych, mesjańskich obietnic. To także radość Izajasza, który zwrócił się do nas przed chwilą. Ileż razy padło w tym tekście słowo radość, pociecha, wesele. Radość ma przyjść nie tylko do człowieka, ale na pustynię i na stepy i w ogóle na całą ziemię. Ta zakwitnie niczym łąka pełna kwiatów o pastelowych kolorach. Pełne radości są także słowa dzisiejszego Psalmisty, który wychwala Boga, bo On wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych, kocha sprawiedliwych, strzeże przybyszów, dźwiga poniżonych, ochrania sierotę i wdowę. Jak tu nie cieszyć się z bliskości takiego Boga? - pytał retorycznie abp Adrian Galbas, przytaczając także fragmenty Ewangelii i Apokalipsy, i podsumowując, że dzieje zbawienia zatoczą koło: od radości raju do radości nieba. - Prawda, którą daje nam taka lektura Biblii jest jedna i jasna: tam, gdzie Bóg, tam radość. Im więcej Boga, tym więcej radości, im Go mniej, tym radości mniej! - dodał.

Abp Adrian Galbas: Ciągłe niezadowolenie z życia prowadzi do rozczarowania, goryczy i smutku.

Gość Warszawski

Metropolita warszawski ukazał paradoks radości przeżywanej w cierpieniu. Przywołał postać św. Jana Chrzciciela, który w więzieniu, w godzinie próby, osiągnął szczyt radości, widząc w Jezusie Mesjasza. Kaznodzieja wskazał, że chrześcijanin może przeżywać radość nawet „w godzinie krzyża”. Jako przykłady przywołał dwie niezwykłe kobiety: Etty Hillesum - Żydówkę, która zginęła w Auschwitz, a która w swoim dzienniku pisała o bólu i radości żyjących obok siebie oraz św. Matkę Teresę z Kalkuty, która mimo trwającej 50 lat duchowej ciemności, nieustannie się uśmiechała, ofiarowując swoje cierpienie Jezusowi.

Nawiązując do jubileuszu Krzyża Baryczkowskiego, arcybiskup zachęcił wiernych do czerpania spokoju i radości z kontemplacji Ukrzyżowanego. Podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację roku jubileuszowego, w tym bp. Michałowi Janosze.

Wspominając rok swojej posługi, abp Galbas wyznał, że początkowe przerażenie ustąpiło miejsca „spokojnej nadziei” dzięki życzliwości i wsparciu wiernych. Zapowiedział również zwołanie synodu diecezjalnego poprzedzonego presynodem, aby wspólnie szukać odpowiedzi na wyzwania stojące przed Kościołem warszawskim w obecnych czasach.

- Ostatni synod diecezjalny miał miejsce prawie ćwierć wieku temu w innym czasie, w innym Kościele, w innej Polsce. Dziś potrzeba aktualnej odpowiedzi na pytanie: co musimy zrobić, by nasz warszawski Kościół jak najlepiej wypełniał swoja misję w takich czasach jakie mamy? Co mówi nam Pan? Co musimy zmienić, a czego zmienić nam nie wolno? Czego nie trzeba, a co trzeba koniecznie zachować? Częściowo odpowiedź na to pytanie została już udzielona podczas synodu o synodalności. Nie chciałbym zmarnować plonu tamtego uczciwego i twórczego namysłu; przeciwnie, chciałbym jak najlepiej go wykorzystać. Już dzisiaj zapraszam do udziału w przyszłym presynodzie i synodzie wszystkich księży, osoby zakonne i świeckich. Wszystkich, którzy tworzą naszą archidiecezję i którym zależy na jej dobru - mówił abp Adrian Galbas.

Modlitwa abp. Adriana Galbasa przy cudownym Krzyżu Baryczkowskim

Gość Warszawski

Na zakończenie hierarcha zachęcił do doceniania zwykłego życia. Posłużył się przypowieścią o wróżce, konkludując, że kluczem do szczęścia jest zadowolenie z tego, co się posiada. Wezwał do akceptacji „szarej codzienności”, która ma swoją wielką wartość.

- Ciągłe niezadowolenie z życia prowadzi do rozczarowania, goryczy i smutku. Prowadzi do braku radości. Przyjmijmy więc nasze życie, tę zwykłą zwykłość życia; jego szarość i jego barwność, nasze zmęczenia i odpoczynki, rozczarowania i oczarowania, miłość, przyjaźń, czułość, serdeczność, lub ich mocno doskwierający brak. Strome ściany i rozsłonecznione polany, szczęścia i nieszczęścia, upojenia i cierpienia, ekstazy i pustki. Wesela, tańce, pogrzeby i żałości. Dni składające się w lata, lata zbierające się w dziesięciolecia: dzieciństwo, młodość, dorosłość i starość. Szkoła, studia, praca i nie praca… Po prostu życie, przyjmijmy je. Ta zwykła, szara codzienność ma swoją wartość i swoją cenność. Dlatego Psalmista powie: „naucz nas Panie liczyć dni nasze”, naucz nas sensownie przeżywać każdą chwilę, sensownie i uważnie, bez tępego przegapienia czegokolwiek - prosił metropolita warszawski.

Na zakończenie uroczystości abp Adrian Galbas wręczył Barbarze Gancarczyk-Piotrowskiej wizerunek Krzyża Baryczkowskiego. W imieniu całej archidiecezji warszawskiej metropolicie podziękowała rodzina Anny i Krzysztofa Krupów, którym ponad 20 lat temu ks. Adrian Galbas błogosławił małżeństwo.

- Drogi arcybiskupie, mija rok odkąd podjąłeś posługę w stolicy, posługę niełatwą, bo w trudnych i przewrotnych czasach. Ale Bóg wiedział, że może Ciebie tutaj posłać. Bóg zapłać za Ciebie, za Twoją wiarę, mądrość, pokorę, za słowa, w imieniu wszystkich duchownych, w imieniu świeckich, w imieniu całej archidiecezji warszawskiej. Bóg zapłać, że jesteś z nami, że towarzyszysz nam w naszym warszawskim maratonie codzienności. Pomagasz dostrzec jego piękno, zrozumieć trud, pomagasz utrzymać się na trasie - mówiła Anna Krupa.

Na koniec przed Cudownym Krucyfiksem abp Adrian Galbas odmówił modlitwę dziękczynną za 500 lat obecności Krzyża Baryczków, podkreślając że przez pięć wieków Krzyż ten był dla Warszawy „światłem nadziei” i „szkołą miłości”, szczególnie w momentach, gdy „ciemność chciała zapanować nad sercami ludzi”:

- Boże, Pasterzu narodów, pobłogosław Warszawę, jej mieszkańców i wszystkich, którzy w tym miejscu szukają światła. Otocz ochroną tych, którzy niestrudzenie troszczyli się o ten krzyż przez minione stulecia, i nas wszystkich, którzy kontynuujemy tę historię. Niech Krzyż Baryczków pozostanie na kolejne wieki świadkiem Twojej obecności, znakiem jedności i źródłem pokoju, bijącym w sercu naszego miasta. Panie, królujący z wysokości Krzyża, spraw, abyśmy z danego nam jubileuszu wyszli wewnętrznie odnowieni, mocniejsi w wierzę i bardziej gorliwi w miłości. Niech nasza codzienność będzie żywym świadectwem, że Krzyż Twojego Syna prowadzi ku światłu zmartwychwstania. Krzyżu Chrystusa - bądź naszym ocaleniem i chwałą. Krzyżu Chrystusa - prowadź nas przez dzieje. Krzyżu Chrystusa - zwyciężaj w naszych sercach i w naszym mieście - zakończył abp Adrian Galbas.