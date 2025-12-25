Abp Galbas: Nasze święta są takie jak nasza codzienność

W homilii przywołał myśl św. Augustyna, tłumacząc, że wierni nie gromadzą się, by świętować rocznicę wydarzenia historycznego, lecz by celebrować tajemnicę, która ma moc przemienić ich życie tu i teraz. Istotą Bożego Narodzenia jest bowiem przebóstwienie człowieka - prawda o tym, że Bóg przyjął ludzką naturę, abyśmy my mogli stać się uczestnikami natury Bożej.

- Nie jesteśmy już sami, bo jest Emmanuel, Bóg, któremu na nas zależy, Bóg, który przełamał wszystkie schematy, żeby do nas przyjść. Tak, być może w niejednej i niejednym z was jest jeszcze kraina mroku, jakieś przygniatające cierpienie i bolesny ból, ale on nie jest już ostateczny. Ostateczna jest Światłość ze światłości - mówił arcybiskup.

Mówiąc o tradycji budowania szopek, zapoczątkowanej 800 lat temu przez św. Franciszka z Asyżu, arcybiskup docenił ich rolę jako "ewangelii domowej", źródła nadziei i chrystianizacji świeckiej kultury świąt. Zauważył jednak, że choć w centrum szopki stoi zazwyczaj lalka, która może nas wzruszyć lub zabawić, w centrum sakramentów obecny jest żywy Chrystus, który jako jedyny może nas zbawić. Przestrzegł przed sprowadzaniem świąt wyłącznie do estetyki i folkloru, apelując, by "nie robić ze świąt szopki", czyli pustego widowiska, pozbawionego autentycznego spotkania z Bogiem.

- Nie sprowadzajmy świąt jedynie do szopek, a tym bardziej nie róbmy ze świąt szopki. Szopka ma być jedynie prowokacją i pomocą w przeżyciu świąt, a nie ich sensem - mówił. - On tu jest, uwidoczniony Bóg! Czy Go dostrzegamy? Może są tu dziś osoby, których nie ma na Mszy w każdą niedzielę. Dobrze, że jesteście dzisiaj. Pozostańcie. Nie przychodźcie dopiero za rok albo jak wam ktoś umrze! Bądźcie na stałe, by być bliżej Boga - dodał.

Metropolita warszawski przywołał surową ocenę Fryderyka Nietzschego, pytając, czy współcześni chrześcijanie mają "Dobrą Nowinę wypisaną na twarzach" i czy ich czyny sprawiają, że Biblia staje się dla innych wiarygodna. Podkreślił, że prawdziwa wiara musi być widoczna w relacjach z najbliższymi przy wigilijnym stole, gdzie miłość powinna być ważniejsza niż kosztowne prezenty czy wyszukane życzenia. Zaznaczył, że bez autentycznego uczucia słowa pozostają jedynie pustym dźwiękiem, a przedmioty - rzeczami bez wartości.

- Nasze święta są takie, jak nasza codzienność. Wymarzone albo wymęczone. Albo nie można się doczekać, kiedy się zaczną, albo kiedy się skończą. Jeśli słowa, które usłyszeliście dzisiaj przy wigilijnych życzeniach, nie są uwidaczniane na co dzień, to nawet jeśli były wypowiadane kunsztowną poezją, były jedynie dźwiękiem. Ale jeśli stoi za nimi normalne, pogodne życie, to nawet jeśli były kanciaste i niezgrabne - są bezcenne! Jeśli w prezentach, które znaleźliście dzisiaj pod choinką, nie ma miłości, to one są jedynie rzeczami, nawet jeśli kosztowały krocie. Ale jeśli była w nich miłość, są bezcenne, nawet jeśli kosztowały grosik, kupione na wyprzedaży lub w promocji - tłumaczył.

Abp Galbas podkreślił, że różnice poglądowe są naturalne, jednak nie mogą one prowadzić do nienawiści. Przypomniał, że politycy pełnią rolę służebną i nie są właścicielami państwa, a opozycja nie powinna traktować innych jak wrogów. W tym kontekście wezwał również do modlitwy o pokój, szczególnie w ojczyźnie Chrystusa oraz w regionach dotkniętych wojną blisko granic Polski.

- Modlimy się dziś o spokój w naszej ojczyźnie. Można się różnić w widzeniu polskich spraw, można mieć różne polityczne koncepcje, można się spierać, ale zawsze z kulturą, z poszanowaniem prawa i z poszanowaniem godności człowieka. I zawsze rozróżniając między byciem rządzącym w kraju a byciem właścicielem kraju, pomiędzy byciem w opozycji a byciem wrogiem - zaapelował.

Na koniec metropolita warszawski przywołał legendę z apokryficznej opowieści o ucieczce do Egiptu, mówiącą o kropli mleka Maryi, która spadła na ziemię i ją "zabieliła". Według niego, każda reakcja na płacz i głód drugiego człowieka - czy to fizyczny, czy emocjonalny - sprawia, że świat staje się jaśniejszy i bardziej Boży.

Nawiązując do kończącego się roku jubileuszowego poświęconego nadziei, abp Galbas życzył, aby Chrystus rodził się duchowo w każdym człowieku, stając się fundamentem nadziei. - Tak, Chrystus - Emmanuel - jest źródłem i gwarancją naszej nadziei. Dzięki niemu jesteśmy pielgrzymami nadziei - mówił. - Niech Chrystus, nasza Nadzieja, na nowo narodzi się w nas duchowo, niech w nas wzrasta, niech nas kształtuje i niech nas na różny sposób kocha, abyśmy i my na różny sposób mogli kochać naszych bliźnich. Abyśmy, niczym betlejemska szopka, mogli pokazywać im uwidocznionego Boga - dodał abp Galbas.