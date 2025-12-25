Chrystus nie udaje człowieka, lecz prawdziwie się nim stał

Metropolita warszawski w Boże Narodzenie zwrócił uwagę, że dla wielu ludzi trudnością pozostaje uwierzenie, iż bezbronne, płaczące niemowlę jest wszechmocnym Bogiem. Jednak to właśnie w tej kruchości objawia się Boża potęga, gdyż dla Stwórcy nie ma nic niemożliwego. Bóg mógł przyjść na świat jako potężny mocarz budzący strach, lecz wybrał drogę miłości, byśmy Go kochali, a nie się Go bali. Abp Adrian Galbas podkreślił, że papież Benedykt XVI nazwał to zjawisko „ustępliwością Boga”, co oznacza, że Stwórca zrezygnował ze swojej chwały i majestatu, by stać się bliskim każdemu człowiekowi. Jak głosi popularna kolęda pełna paradoksów: „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje (...) ma granice Nieskończony”.

- Odwieczny Bóg mógł przyjść w każdy inny sposób: jako potężny mocarz, jako Bóg silny, jako ktoś, kto z daleka i absolutnie okazuje swoją władzę. Wtedy jednak by się Go bano. Ludzie może by i szli za Nim, szliby jednak ze strachu. A przecież Imię Boga to Miłość. Nie chciał więc, by się Go bano, lecz by Go kochano. Dlatego wybrał taki sposób objawienia siebie: poprzez narodzenie i to w warunkach, w których może i przychodzi na świat zwierzę, ale raczej nie człowiek: gdzieś na polach, poza miastem, bo nie ma miejsca wśród ludzi, gdzieś w żłobie, bo nie ma kołyski - mówił arcybiskup warszawski, dodając że aby "spotkać się z małym dzieckiem, trzeba się schylić, by je podnieść. Przy małym tak boskim i tak zwyczajnym Dziecku czujemy się bezpiecznie".

Podczas Mszy św. w archikatedrze św. Jana metropolita warszawski mówił, że liturgia bożonarodzeniowa nie służy jedynie rozpamiętywaniu przeszłości, ale wzywa do osobistego odrodzenia i nowego początku.

- Liturgia tej Mszy św. nie zatrzymuje się tylko na rozważaniu początku Boga. Mówi także nam, że nasze życie może prawdziwie zacząć się na nowo, gdy naprawdę przyjmiemy Chrystusa. Że Boże Narodzenie może być naszym odrodzeniem, bo tego pragnie Bóg - Miłość! Bo tego pragnie Bóg: miłości! On jest Emmanuelem; Bogiem z nami i Bogiem dla nas. Tak więc Bracia i Siostry – zróbmy to. W te święta i od tych świąt pozwólmy sobie na początek, na odrodzenie - apelował abp Adrian Galbas, podkreślając że bliskość z Chrystusem nie może być wiedzą teoretyczną, lecz relacją z żywą Osobą, która kocha nas w każdym stanie - zarówno w chwilach szczęścia, jak i w momentach zmęczenia czy nieszczęścia. Wyjątkowym miejscem tego spotkania jest ołtarz, gdzie podczas Eucharystii wierni jednoczą się z prawdziwym Chrystusem, otrzymując moc, by stawać się dziećmi Bożymi.

Metropolita warszawski dodał z naciskiem, że autentyczne przeżycie Bożego Narodzenia musi prowadzić do odnowienia relacji z innymi ludźmi. Skoro Bóg uczynił krok przez wieczność, by dotrzeć do nas, my winniśmy zdobyć się na ustępliwość i uczynić krok w stronę drugiego człowieka. Miłość do Boga objawia się bowiem w miłości wzajemnej, szczególnie wobec tych „najmniejszych”. Współcześnie wielkim dramatem jest traktowanie bliskich jak przedmiotów lub „zaimków”, a także izolowanie osób starszych w czasie świąt.

- Może ktoś koło nas, tuż koło nas, na tych naszych kilkudziesięciu metrach kwadratowych pomiędzy sypialnią, łazienką, a salonem, gdzie rozgrywa się nasza codzienność, czuje się dziś jakby był zaimkiem! Może trzeba zrobić do niego krok? [...] Jeśli uda nam się być razem na tych naszych kilkudziesięciu metrach kwadratowych, to łatwiej będzie i dalej. W relacjach zawodowych, kościołowych i narodowych. Jeden krok do siebie w Kościele. Ty modlisz się tak, ja tak. Ty wolisz tę gazetę, ja tę. Tobie bliżej do tych, mnie do tamtych, ale wszyscy wyznajemy dziś to samo zdanie: że dla nas i dla naszego zbawienia Bóg zrobił wielki krok. Zróbmy więc do siebie, choćby najmniejszy - apelował. - Ile metrów jest pomiędzy ważnymi domami na Krakowskim Przedmieściu, w Ujazdowskich alejach i na Wiejskiej? Da się zrobić do siebie krok? Spotkać się w pół drogi, by porozmawiać? Mieszkańcy i pracownicy tych domów: zróbcie to! Dziennikarze: pomóżcie w tym - prosił metropolita warszawski, dodając, że "wielka miłość idzie z tej małej miłości, jak i ta wielka nienawiść, też idzie z tej małej nienawiści. I wielka przemoc narodowa i światowa też idzie z tej małej przemocy, a pokój, ten wielki narodowy i światowy, idzie z tego małego pokoju, pomiędzy mną i tobą. Z pokoju, który mam w sobie, i który rozsiewam wokół siebie".