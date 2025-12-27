Wezwanie do budowania pokoju w sercach

Uroczystości 86. rocznicy zbrodni w Wawrze rozpoczęły się modlitwą w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia o godz. 23 przy stacji kolejowej Warszawa-Wawer. Zorganizowali je Stowarzyszenie "Jazda Ducha", Patriotyczny Wawer oraz Wawerscy Legioniści.

To właśnie 26 grudnia 1939 r. ok. godz. 23 Niemcy rozpoczęli działania, które doprowadziły do jednej z najmocniej oddziałującej na świadomość Polaków w pierwszych miesiącach okupacji zbrodni. W odwecie za śmiertelne postrzelenie przez znanych im kryminalistów dwóch żołnierzy Wehrmachtu zastrzelili nad ranem 27 grudnia 107 niewinnych zakładników. Egzekucja skazańców odbyła się przy świetle reflektorów samochodowych na niezabudowanym placu przy obecnej ul. 27 Grudnia. Jednemu z mężczyzn udało się zbiec. Mimo odniesionych ran egzekucję przeżyło 7 osób.

W 86. rocznicę zbrodni w Wawrze ofiary uczczono Mszą św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski. Po modlitwie złożono kwiaty w asyście wojskowej na cmentarzu - pomniku Zbrodni Wawerskiej przy ul. 27. Grudnia.

- Okupant wykonał ten wyrok tylko dlatego, że oni byli Polakami. Tożsamość społeczności lokalnej budowana jest na sukcesach, porażkach oraz tragicznych wydarzeniach. To jest bardzo ważne miejsce dla społeczności wawerskiej. Tu wydarzyła się tragedia w okresie świątecznym. To było wydarzenie, które pokazało, jak będzie wyglądała okupacja niemiecka w czasie II wojny światowej. To było wydarzenie, które odbiło się szerokim echem w całym społeczeństwie polskim - przypomniał Paweł Michalec, burmistrz Wawra, mówiąc, że zbrodnia wawerska jest też spuścizną tamtych czasów dla współczesnych. - To my musimy działać, pracować, by do takich sytuacji więcej nie doszło. Musimy funkcjonować jako społeczność lokalna, tworząc całe społeczeństwo polskie - dodał burmistrz.

W uroczystości przy pomniku uczestniczyli ks. Marek Doszko, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, i ks. Mariusz Lech, proboszcz parafii św. Benedykta. - Po 86 latach wspominamy tragiczny dzień 27 grudnia. Wspominamy, by nigdy o nim nie zapomnieć. Naszą odpowiedzią jako chrześcijan są modlitwa, pamięć i przebaczenie. Pragniemy zawierzyć ofiary II wojny światowej, tego tragicznego wydarzenia Bożemu miłosierdziu, prosząc, by całe ich cierpienie nie poszło na marne, lecz stało się dla nas wezwaniem do budowania pokoju w naszych sercach, rodzinie i naszej ojczyźnie - mówił przed modlitwą ks. Lech.

Ofiary zbrodni przypomina wystawa "Zbrodnia Wawerska", która został otwarta w bibliotece przy ul. Błękitnej 32.