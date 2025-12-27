Uroczystej liturgii w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył abp Adrian Galbas, dziękując za dar sakramentu małżeństwa oraz świadectwo życia darczyńców wspierających budowę Wotum Narodu.

W homilii wyraził wdzięczność małżonkom i rodzinom za ich duchowe i materialne trwanie przy wilanowskiej świątyni. Nawiązując do czytania z Listu św. Jana oraz Ewangelii o pustym grobie i wierze "ucznia, którego Jezus kochał", przypomniał, że symbolem tego ewangelisty jest orzeł. Arcybiskup podkreślił, że to właśnie Jan sformułował najkrótszą definicję Boga, głosząc, że "Bóg jest miłością", oraz przekazał nowe przykazanie miłości oparte na sposobie, w jaki kocha Chrystus. Hierarcha wskazał na miłość objawiającą się w konkretnych gestach - w pełnym nadziei biegu do pustego grobu oraz w pokorze, gdy Jan, choć przybył pierwszy, ustąpił miejsca Piotrowi. Arcybiskup zaznaczył, że miłość to nie tylko uczucia, które mogą być zmienne jak planety krążące wokół słońca, ale przede wszystkim relacja do drugiego człowieka, w której dobro drugiej osoby jest ważniejsze niż własne.

Abp Adrian Galbas: Czasem ludzi łączy jedynie adres, nazwisko i kawałek złota na palcu.

- Czym zmierzyć miłość? Nie pocałunkami, nie namiętnym seksem, bo przecież może być miłość prawdziwa między osobami, między którymi nie ma żadnych wielkich, namiętnych relacji seksualnych, a miłość jest wielka. I może być spotkanie klienta z prostytutką i nie ma przecież żadnej miłości. Wielkimi prezentami zmierzyć taką miłość? Też nie, bo przecież prezentami można człowieka kupić, można oszukać. Wielkimi, wypowiadanymi płomiennie słowami? Też nie, bo słowami można przecież okłamać. "Słowa się po ziemi ścielą i łajdaczą i znaczą dużo mniej niż znaczą" - trawestował wiersz Bolesława Leśmiana. - Jak zmierzyć taką miłość? Jest tylko jedna miara. Tyle o niej jest u św. Jana Apostoła. Tą miarą jest ofiara. Właśnie moja zdolność do ofiarowania tobie czegoś z siebie, a ostatecznie moja zdolność do ofiarowania tobie siebie - mówił abp Galbas.

Przekonywał, że prawdziwa miłość w małżeństwie wyraża się przez zdolność do ofiarowania siebie i rezygnację z własnego "ja" na rzecz wspólnego "my". Wyjaśnił, że po ślubie własne plany i optyka muszą być uzgadniane z punktem widzenia współmałżonka, co wymaga "schowania się" i gotowości do poświęceń, zwłaszcza gdy pojawiają się dzieci. Przeciwieństwem tak rozumianej miłości nie jest nienawiść, lecz egoizm, który stawia siebie w centrum i prowadzi do bolesnej samotności wewnątrz małżeństwa.

Hierarcha zwrócił uwagę na bolesne zjawisko małżeństw, które - choć formalnie się nie rozwiodły - w rzeczywistości się opuściły.

- W takich związkach ludzi nie łączy już ani jadalnia, ani sypialnia, a jedynie wspólny adres, nazwisko i kawałek złota na palcu. To dwoje opuszczonych ludzi, którzy żyją obok siebie, mając oddzielne portfele, telewizory i tajemnice - mówił arcybiskup, podkreślając że prawdziwe bycie razem polega na doświadczaniu miłości, która z biegiem lat zmienia swoje oblicze i sposób wyrażania. Arcybiskup zauważył, że o ile na początku relacja może być bardziej emocjonalna i fantazyjna, o tyle z czasem staje się bardziej praktyczna i codzienna. Paradoksalnie jednak ta dojrzała miłość jest jeszcze głębsza, ponieważ zostaje utkana przez codzienne, małe poświęcenia. To wzajemne ofiarowywanie siebie w drobnych gestach buduje autentyczną relację, która nie opiera się już na chwilowym uniesieniu, lecz na trwałej decyzji o byciu dla drugiego człowieka.

Wskazując na krzyż jako najpiękniejsze "logo miłości", kaznodzieja zachęcał małżonków, by czerpali siłę z przykładu Chrystusa, który oddał życie za drugiego. - Ja tobie poświęcam siebie, a ty poświęcasz siebie mnie i tak nawzajem tworzymy tę relację. To jest to, czego wzór mamy w Chrystusie. Nie ma większej miłości, powie Pan Jezus, a zapisze to św. Jan Apostoł. Nie ma większej miłości, niż gdy ktoś życie swoje oddaje za drugiego - Chrystus to zrobił. Najpiękniejszym logo miłości nie jest serce przebite strzałą, tylko krzyż. Właśnie z krzyża Chrystus mówi: "Tak cię kocham, oddaję siebie tobie całkowicie". I jednocześnie mówi: "Tak kochaj. Z moją pomocą, z moją łaską, z moim błogosławieństwem będziesz do tego zdolny, będziesz do tego zdolna".

Abp Galbas podziękował małżonkom za świadectwo wspólnego życia.

Abp Adrian Galbas: Miłość to przepustka do lepszego świata

- Jesteście dla Kościoła, dla mnie świadectwem miłości. Właśnie, że to swoim życiem pokazujecie, że to jest możliwe i że to jest uszczęśliwiające. Modlę się o to, żeby tak było nadal, żeby ten przykład waszej miłości promieniował na wasze dzieci, na wasze wnuki, na ludzi, którzy są obok was. Spójrzcie: umieramy i już nas nie będzie, za lat 40 albo za dwa lata, lecz pozostanie to, co w nas jest święte: miłość. Ta przepustka do lepszego świata. Umieramy - nie trzeba jakoś specjalnej wielkiej wiedzy, żeby to zobaczyć, czy bystrości oka, wystarczy popatrzeć do lustra. Albo wystarczy wejść na trzecie piętro; kiedyś to się wbiegało, a teraz dobrze, że jest winda. Umieramy i już nas nie będzie, za lat 40 albo za dwa lata, albo za więcej, albo za mniej, lecz pozostanie to, co w nas jest święte. Nie wielkie tytuły, nie wielkie fortuny, ale miłość. To przepustka do lepszego świata. Ten lepszy świat, królestwo Boże, nie jest w Schengen i tam potrzebne są przepustki. Obyśmy je mieli ciągle przy sobie. Miłość to przepustka do lepszego świata. Nie wiemy, kiedy nas wezwą na granicę, więc lepiej przepustkę mieć ciągle przy sobie - radził arcybiskup.

Do Świątyni Opatrzności Bożej Magdalena i Krzysztof Czaplowie przyszli z wyjątkowym skarbem - trzymiesięczną córeczką Oliwią. Ich obecność w tym miejscu była wyrazem wdzięczności za cud narodzin i siłę więzów rodzinnych, które pielęgnują od trzech lat swojego małżeństwa. Historia małej Oliwii zaczęła się rok temu - 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Małżonkowie w Godzinie Łaski modlili się z nadzieją o dar potomstwa. Odpowiedź przyszła niezwykle szybko - zaledwie miesiąc później okazało się, że Magdalena jest w ciąży. Dziewczynka przyszła na świat we wrześniu, stając się dla rodziców żywym dowodem na moc zawierzenia. Czas oczekiwania na dziecko stał się okresem intensywnego rozwoju duchowego. Pomimo stresu związanego z pierwszą ciążą Magdalena starała się być w świątyni niemal codziennie. Bardzo ważnym elementem był dla niej "Różaniec świętych - nie jesteś sam", odmawiany po liturgii. Jeszcze w trakcie ciąży Magdalena dołączyła do wspólnoty matek, które w każdy piątek modlą się o łaski dla swoich dzieci i dzielą doświadczeniami.

Swój jubileusz małżeński w obecności abp. Galbasa świętowali także Maria i Marian Dziągowie z parafii Bogarodzicy Maryi na Jelonkach, którzy obiecali sobie dozgonną miłość 50 lat temu. Każdego dnia wypełniali tę obietnicę poprzez wspólną pracę i wychowanie czworga dzieci. Przyznają, że ich życie nie było wolne od sporów czy różnic zdań, jednak kluczem do przetrwania trudności okazała się wyniesiona z domu umiejętność przepraszania. Postawa męża, który potrafi skruszyć lody pokornym słowem "przepraszam", zwłaszcza przed spowiedzią, do dziś stanowi dla nich fundament, który pozwala gasić konflikty i budować wzajemny szacunek. Z kolei realne doświadczenie opieki Pana Boga w sferze materialnej państwo Dziągowie wiążą bezpośrednio z otwartością na życie. Ich historia potwierdza przekonanie, że z każdym narodzonym dzieckiem przychodziło konkretne wsparcie, choćby w postaci nieoczekiwanego awansu na stanowisko wiceprezesa spółki po narodzinach czwartej córki. Choć żyli skromnie, a pani Maria zrezygnowała z pracy zawodowej, by oddać się wychowaniu dzieci, nigdy nie zabrakło im środków do życia. Dziś cieszą się owocami tych trudów, widząc swoje dzieci jako wykształconych i spełnionych ludzi - inżyniera, muzyka, artystkę plastyczkę i pedagoga - oraz radując się obecnością 15 wnucząt.

Świątynia Opatrzności Bożej. Ponownie ślubowali miłość i wierność aż do śmierci.

Po homilii nastąpił uroczysty moment odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, podczas którego małżonkowie stanęli naprzeciw siebie i, trzymając się za dłonie, dziękowali sobie za wspólne lata oraz przepraszali za winy. Ponowili wyznanie miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, prosząc Boga o pomoc w wytrwaniu w tym związku aż do śmierci. Arcybiskup pobłogosławił pary, prosząc Ducha Świętego o umocnienie ich woli i wsparcie łaską.