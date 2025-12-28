W homilii w archikatedrze warszawskiej w święto Świętej Rodziny metropolita abp Galbas zwrócił uwagę, że życie Świętej Rodziny z Nazaretu nie było idealizowaną sielanką, lecz doświadczeniem naznaczonym trudami, niepokojem i cierpieniem. Przypominając dramat zwiastowania, ucieczkę do Egiptu i śmierć Jezusa na krzyżu, metropolita warszawski podkreślił, że Pan Bóg chciał "maksymalnie upodobnić Jej los do naszych losów". To, co pozwoliło Świętej Rodzinie przetrwać wszelkie przeciwności, to wyłącznie miłość.

Abp Galbas: Oby w wielkiej Rodzinie Kościoła zawsze było miejsce dla każdego!

Odwołując się do słów św. Pawła z Listu do Kolosan, kaznodzieja porównał apostoła do projektanta mody, który proponuje rodzinie wyjątkową garderobę. Wierni zostali wezwani, aby "przyoblec się" w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, cichość i cierpliwość. Najważniejszym elementem tego stroju jest jednak miłość, określona jako "spoiwo doskonałości" i "klej", bez którego relacje rodzinne się rozpadną. Arcybiskup podkreślił, że miłość jest jak "wierzchnie okrycie, po którym jesteśmy rozpoznawani" przez świat.

- Obleczcie się, mówi, w serdeczne współczucie, a więc we współczucie płynące z serca, dalej: w dobroć, w pokorę, która jest zaprzeczeniem pychy, w cichość, która jest zaprzeczeniem kłótni, wrzasku, ale też złego, upartego milczenia, dalej: w cierpliwość, która jest zaprzeczeniem gwałtowności i niecierpliwości, dalej: w chęć i umiejętność znoszenia jedni drugich. "Znoszę cię, mój mężu, choć czasem jesteś taki nieznośny, znoszę cię, moja żono, znosimy was, nasi rodzice, znosimy was, nasze dzieci". I dalej mówi Paweł: "Wybaczajcie sobie nawzajem, jak i Pan wybaczył wam". To echo codziennej modlitewnej prośby: "Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom". A w końcu mówi Apostoł Narodów: "na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest spoiwem doskonałości". Miłość jako spoiwo, miłość, bez której wszystko się rozleci, bez której nie będziemy zdolni ani do przebaczenia, ani do pokory, ani do cichości, ani do cierpliwości, ani do dobroci, ani do współczucia. Do niczego! Bo ona jest spoiwem i klejem. "Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość". Miłość jest jak wierzchnie okrycie, po którym jesteśmy rozpoznawani, które jest sygnałem wysyłanym przez nas do świata! - zaznaczył metropolita warszawski.

Arcybiskup zachęcał małżonków do codziennej modlitwy o miłość, podkreślając, że wspólna modlitwa zmienia podejście do konfliktów - zamiast chęci zmiany współmałżonka, rodzi pragnienie zmiany samego siebie. Odniósł się również do trudnej sytuacji demograficznej i presji, jakiej poddawane są współczesne rodziny, dziękując wiernym za świadectwo "wspólnego, wiernego i nierozwiedzionego życia". Zaznaczył, że państwo ma obowiązek ochraniać rodziny zgodnie z konstytucją i w interesie społeczeństwa.

- Bracia i siostry, zwłaszcza wy, żyjący w rodzinie, bardzo wam dziękuję za waszą wierność i miłość. Dziś rodzina i małżeństwo nie mają łatwego życia. Poddawane są różnym rodzajom presji, łącznie z próbą zredefiniowania istoty małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Herod, który zagrażał życiu Świętej Rodziny, dziś ma inne imiona, ale jego okrucieństwo jest nie mniejsze. Państwo musi ochraniać rodziny. Nie dlatego, że tak chce Kościół, ale dlatego, że tak chce konstytucja, i dlatego, że to jest w najlepiej rozumianym interesie państwa i społeczeństwa. Także ze względu na katastrofę demograficzną, której już doświadczamy. Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że do 2060 r. nasza populacja zmniejszy się o ponad 6 mln osób. Jest to liczba porównywalna ze stratami Polski w wyniku drugiej wojny światowej. Tyle że tym razem ma się to dokonać bez żadnej wojny. Chodzi o ludzi, którzy się po prostu nie urodzą. Bardzo więc wam, bracia i siostry, dziękuję za wasze świadectwo wspólnego, wiernego i nierozwiedzionego życia - podkreślił abp Galbas. - Bardzo więc was proszę, drodzy małżonkowie, abyście - odpowiadając na tegoroczne hasło roku duszpasterskiego: "Uczniowie-misjonarze" - odważnie stawali do małżeńskiego i rodzinnego świadectwa. I oby to świadectwo było wyraźne, donośne i stałe. Bo patrząc na propozycje współczesnej świeckiej kultury, można mieć wrażenie, że życie w rodzinie w taki sposób, do jakiego zachęca nas Kościół katolicki, jest albo niemożliwe, albo nieszczęśliwe, albo nienormalne. Że szczęśliwym to można być tylko w różnych związkach "małżeńskopodobnych" - dodał.

Podsumowując rok jubileuszowy, wyraził nadzieję, że wierni skorzystali z "ogromu Bożej łaski" poprzez sakramenty, odpusty oraz osobiste pielgrzymki do Rzymu lub kościołów jubileuszowych. Podkreślił, że centralnym punktem tego czasu była nadzieja, która "chroni przed zwątpieniem" i "prowadzi do szczęścia miłości". Przywołując myśl ks. Józefa Tischnera, zdefiniował nadzieję jako pewność, że "sens jest możliwy" oraz jako siłę płynącą z relacji z drugim człowiekiem.

- Obyśmy więc byli dla siebie bardziej nadziejodajni i nadziejopełni, a nie beznadziejni. Bez nadziei trudno o wiarę i miłość, bo w końcu, jak w znanym wierszu Charlesa Peguy, to ona - nadzieja - choć najmniejsza z trzech sióstr, prowadzi je za rękę, choć one - wiara i miłość - wydają się starsze i na pozór silniejsze - mówił kaznodzieja.

Na zakończenie metropolita zapewnił, że w "wielkiej rodzinie Kościoła zawsze jest miejsce dla każdego". Skierował słowa wsparcia do wdów, wdowców, osób żyjących w pojedynkę, osób nieheteronormatywnych oraz rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, przypominając, że żadna życiowa przegrana nie zamyka Bogu drogi do człowieka.

- Chciałbym, aby dzisiaj nie poczuli się obco także ci, którzy w małżeństwach już nie żyją, czyli wdowcy, wdowy, ci, którzy w małżeństwach nigdy nie żyli, czyli osoby konsekrowane i duchowne oraz żyjący w pojedynkę, którzy świadomie wybrali takie życie, albo którym zabrakło odwagi lub szczęścia, by wybrać w swoim czasie tę lub tego. Chciałbym, aby dzisiaj obco nie poczuły się także osoby nieheteronormatywne. Boże Narodzenie to nie czas na obcość! Także niech nie będą obcy wśród nas ci, którzy się rozwiedli i zawarli ponowne, rzecz jasna już niesakramentalne, związki. Choć nie mogą przystępować do ołtarza, są w Kościele i jest dla nich także miejsce podczas Eucharystii. Bóg nadal realizuje wobec nich obietnice nierozerwalnej miłości, ponieważ od miłości do nas nic nie jest w stanie Boga oderwać. On kocha nieprzerwanie. Żadna nasza życiowa przegrana nie zamyka Bogu drogi do nas! Oby w wielkiej rodzinie Kościoła zawsze było miejsce dla każdego! - zakończył metropolita warszawski.

Abp Adrian Galbas udzielił błogosławieństwa na zakończenie Roku Jubileuszowego poświęconego nadziei.

Na zakończenie Eucharystii odśpiewano uroczyste "Te Deum", a abp Galbas udzielił okolicznościowego błogosławieństwa: - Ojciec, który posłał Syna nie po to, aby świat potępił, ale aby go zbawił, niech oddali od was wszelkie zło i spełni wasze pragnienia dobra. Syn, który wezwał do siebie wszystkich utrudzonych i uciśnionych, niech da wam odpoczynek i pokój, abyście z ufnością oczekiwali Jego powrotu na końcu czasu. Duch Święty, który napełnił was swoją łaską w tym roku jubileuszowym, niech sprawi, abyście każdego dnia wypełniali w życiu to, czego doświadczyliście w wierze.