Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Treści Roku Świętego nie kończą się wraz z jego zamknięciem

Treści Roku Świętego nie kończą się wraz z jego zamknięciem

- Trzeba sobie powiedzieć jasno, i w tym trwać, że powołanie małżeńskie należy do powołania królewskiego, bo Bóg wiele się od małżonków spodziewa. Przez rodziną powierza matce i ojcu przeprowadzenie wszystkich najważniejszych spraw zbawienia wszechświata - mówił bp Romuald Kamiński w Niedzielę Świętej Rodziny.

 
Zbliżający się koniec roku kalendarzowego będzie również czasem zakończenia roku jubileuszowego. 6 stycznia 2026 r. papież Leon XIV dokona uroczystego zamknięcia Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W wymiarze diecezji warszawsko-praskiej podziękowaniem Panu Bogu za ten czas i wszelkie otrzymane łaski była Msza Święta w Niedzielę Świętej Rodziny. Karolina Błażejczyk /diecezja.waw.pl

W katedrze św. Floriana podczas dziękczynnej Eucharystii bp Kamiński zakończył obchody Roku Świętego w diecezji warszawsko-praskiej. W swoim słowie przypomniał, że treści tego czasu nie kończą się wraz z jego zamknięciem, a pozostają żywe i aktualne każdego dnia.

- Podstawowe treści Roku Świętego, drodzy moi, tak naprawdę nigdy się nie wyczerpują, nigdy nie kończą. Ciągle pozostajemy pielgrzymami nadziei i ciągle tej nadziei potrzebujemy - mówił, wskazując na jej źródło.
- Centrum naszej nadziei niech pozostanie Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Prośmy o tę łaskę dla siebie, abyśmy dobrze zrozumieli, kim jest Pan Jezus na naszej drodze, i byśmy dokładali wszelkich starań, aby innych na tę drogę sprowadzać - tłumaczył.

Z racji przypadającej Niedzieli Świętej Rodziny podczas Mszy Świętej pary, które w tym roku obchodziły okrągłe jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, odnowiły swoje przyrzeczenia. Najmłodsza miała 5 lat stażu sakramentalnego. Do nich, ale też do całej wspólnoty bp Kamiński mówił, że sprawami najważniejszej wagi pozostaje małżeństwo i rodzina. 
- Mówimy tu o powołaniu. Zazwyczaj na początku naszego młodego życia przychodzi nam podjąć decyzję na przyszłość. Co wtedy zrobić? Zapytać Boga: jaka jest moja droga? On otworzy nasze serca i umysły, bo zna nas najlepiej - zachęcał.

Mówił, że najczęściej Bóg odpowiada, że powołaniem człowieka jest małżeństwo i rodzina. - Trzeba sobie powiedzieć jasno, i w tym trwać, że powołanie małżeńskie należy do powołania królewskiego, bo Bóg wiele się od małżonków spodziewa. Przez rodziną powierza matce i ojcu przeprowadzenie wszystkich najważniejszych spraw zbawienia wszechświata. Bóg tę wspólnotę wyjątkowo ceni - mówił.

Hasłem jubileuszu 2025 stały się słowa Peregrinantes in Spem, czyli „Pielgrzymi Nadziei”. W bulli zapowiadającej rok jubileuszowy papież Franciszek zwrócił uwagę, że nadzieja wpisana jest w ludzkie serce jako głębokie pragnienie dobra i ufne oczekiwanie przyszłości, nawet jeśli pozostaje ona nieznana.

« 1 »

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

GOSC.PL

publikacja 29.12.2025 08:11

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 