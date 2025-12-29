Treści Roku Świętego nie kończą się wraz z jego zamknięciem

W katedrze św. Floriana podczas dziękczynnej Eucharystii bp Kamiński zakończył obchody Roku Świętego w diecezji warszawsko-praskiej. W swoim słowie przypomniał, że treści tego czasu nie kończą się wraz z jego zamknięciem, a pozostają żywe i aktualne każdego dnia.

- Podstawowe treści Roku Świętego, drodzy moi, tak naprawdę nigdy się nie wyczerpują, nigdy nie kończą. Ciągle pozostajemy pielgrzymami nadziei i ciągle tej nadziei potrzebujemy - mówił, wskazując na jej źródło.

- Centrum naszej nadziei niech pozostanie Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Prośmy o tę łaskę dla siebie, abyśmy dobrze zrozumieli, kim jest Pan Jezus na naszej drodze, i byśmy dokładali wszelkich starań, aby innych na tę drogę sprowadzać - tłumaczył.

Z racji przypadającej Niedzieli Świętej Rodziny podczas Mszy Świętej pary, które w tym roku obchodziły okrągłe jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, odnowiły swoje przyrzeczenia. Najmłodsza miała 5 lat stażu sakramentalnego. Do nich, ale też do całej wspólnoty bp Kamiński mówił, że sprawami najważniejszej wagi pozostaje małżeństwo i rodzina.

- Mówimy tu o powołaniu. Zazwyczaj na początku naszego młodego życia przychodzi nam podjąć decyzję na przyszłość. Co wtedy zrobić? Zapytać Boga: jaka jest moja droga? On otworzy nasze serca i umysły, bo zna nas najlepiej - zachęcał.

Mówił, że najczęściej Bóg odpowiada, że powołaniem człowieka jest małżeństwo i rodzina. - Trzeba sobie powiedzieć jasno, i w tym trwać, że powołanie małżeńskie należy do powołania królewskiego, bo Bóg wiele się od małżonków spodziewa. Przez rodziną powierza matce i ojcu przeprowadzenie wszystkich najważniejszych spraw zbawienia wszechświata. Bóg tę wspólnotę wyjątkowo ceni - mówił.

Hasłem jubileuszu 2025 stały się słowa Peregrinantes in Spem, czyli „Pielgrzymi Nadziei”. W bulli zapowiadającej rok jubileuszowy papież Franciszek zwrócił uwagę, że nadzieja wpisana jest w ludzkie serce jako głębokie pragnienie dobra i ufne oczekiwanie przyszłości, nawet jeśli pozostaje ona nieznana.