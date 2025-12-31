Woluminy w jidysz i hebrajskim odzyskane

Woluminy zostały wystawione w październiku na aukcję internetową przez 39-latka z Warszawy, który natknął się na nie, porządkując rzeczy po zmarłym ojcu. Szybko znalazły nabywcę i trafiły w ręce prywatnego kolekcjonera.

Na internetową aukcję natknął się też pracownik Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce z siedzibą w Warszawie, który sprawę zgłosił na Policję. Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z policjantami Komisariatu Policji III w Białymstoku podjęli czynności w sprawie. Ustalili nabywcę i skontaktowali się z nim.

Księgi trafiły do prawowitych właścicieli. Ustalono, że zostały utracone na przełomie lat 80. i 90. Ich oryginalność potwierdził specjalista. Pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Są napisane w języku hebrajskim i jidysz, dotyczą tematyki kulturowo-religijnej i mają wartość kilku tysięcy złotych.