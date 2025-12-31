Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Woluminy w jidysz i hebrajskim odzyskane

Woluminy w jidysz i hebrajskim odzyskane

Do Żydowskiego Instytutu Historycznego i biblioteki Warszawskiej Gminy Żydowskiej powróciły księgi stracone ponad 30 lat temu.

Woluminy zostały wystawione w październiku na aukcję internetową przez 39-latka z Warszawy, który natknął się na nie, porządkując rzeczy po zmarłym ojcu. Szybko znalazły nabywcę i trafiły w ręce prywatnego kolekcjonera. 

Na internetową aukcję natknął się też pracownik Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce z siedzibą w Warszawie, który sprawę zgłosił na Policję. Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z policjantami Komisariatu Policji III w Białymstoku podjęli czynności w sprawie. Ustalili nabywcę i skontaktowali się z nim.

Księgi trafiły do prawowitych właścicieli. Ustalono, że zostały utracone na przełomie lat 80. i 90. Ich oryginalność potwierdził specjalista. Pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Są napisane w języku hebrajskim i jidysz, dotyczą tematyki kulturowo-religijnej i mają wartość kilku tysięcy złotych.

« 1 »

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

GOSC.PL

publikacja 31.12.2025 15:59

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 