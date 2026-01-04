"Niedziela" w Dobrym Miejscu

Siedemnastoletnia Hiszpanka zamiast na studia, chce iść do zakonu. Zna zaprzyjaźniony klasztor, gdzie jako uczennica katolickiej szkoły jeździła z klasą na rekolekcje. Liczy się ze zdaniem ojca, który ją i dwie młodsze siostry wychowuje jako wdowiec. W opiece nad dziećmi pomaga jego siostra, która wydaje się być bardzo zaangażowana w szczęście dziewczynek. I to właśnie ona, po rozmowie z nastolatką i dowiedzeniu się o planach dziewczyny, stawia największy opór. Szczególnie jej postawa sprawia, że proces „rozeznania” staje się dla nastolatki bolesnym doświadczeniem. To jej postawa skłania do refleksji, czy kochając kogoś, pragnąc jego szczęścia, „ w dobrej wierze” nie rujnujemy czyjegoś życia.

Film polecany jest jako obowiązkowy dla wszystkich rodziców.

Jego premiera w Polsce odbyła się 26 grudnia. Wcześniej zdobył Złotą Muszlę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastián.

10 stycznia o godz. 17 jego pokaz zaplanowano przy ul. Dewajtis 3. Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce ufundowało dla Czytelników „Gościa Niedzielnego” trzy podwójne wejściówki. Otrzymają je nadawcy 1., 5. i 10. e-maili, wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Niedziela”.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w „Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.