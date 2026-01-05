Bp Kamiński prosi o modlitwę w intencji swojego zdrowia

Warszawski

Ordynariusz warszawsko-praski ogranicza posługę duszpasterską w najbliższych dniach.

 
Bp Kamiński w lutym ukończy 71 lat. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

W krótkim komunikacie do księży i diecezjan bp Kamiński poinformował: "W najbliższych dniach nie będę wykonywał zaplanowanych wcześniej obowiązków duszpasterskich ze względu na konieczność głębszej diagnostyki medycznej oraz poddanie się zaleconemu wypoczynkowi i regeneracji zdrowotnej".

Ordynariusz poprosił również o przełożenie wcześniej zaplanowanych kontaktów telefonicznych i bezpośrednich spotkań na późniejszy termin. "Dziękuję za życzliwe przyjęcie tej informacji, okazaną solidarność i dobroć" - zaznaczył, zapewniając o swojej modlitwie i pasterskiej trosce, obejmując wiernych błogosławieństwem.

Oto pełna treść komunikatu:

"Drodzy Księża i Diecezjanie,
zwracam się do Was z prośbą o modlitwę i duchowe wsparcie. W najbliższych dniach nie będę wykonywał zaplanowanych wcześniej obowiązków duszpasterskich ze względu na konieczność głębszej diagnostyki medycznej oraz poddanie się zaleconemu wypoczynkowi i regeneracji zdrowotnej.

Proszę o przełożenie kontaktów telefonicznych oraz bezpośrednich spotkań na późniejszy termin. Dziękuję za życzliwe przyjęcie tej informacji, okazaną solidarność i dobroć. Wszystkich Was obejmuję modlitwą, troską oraz pasterskim błogosławieństwem.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski"

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

GOSC.PL

publikacja 05.01.2026 13:41

