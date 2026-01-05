Bp Kamiński prosi o modlitwę w intencji swojego zdrowia

W krótkim komunikacie do księży i diecezjan bp Kamiński poinformował: "W najbliższych dniach nie będę wykonywał zaplanowanych wcześniej obowiązków duszpasterskich ze względu na konieczność głębszej diagnostyki medycznej oraz poddanie się zaleconemu wypoczynkowi i regeneracji zdrowotnej".

Bp Kamiński 3 stycznia otworzył Diecezjalne Jerycho Różańcowe w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Bródnie z okazji 200-lecia Żywego Różańca. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Oto pełna treść komunikatu:

"Drodzy Księża i Diecezjanie,

zwracam się do Was z prośbą o modlitwę i duchowe wsparcie. W najbliższych dniach nie będę wykonywał zaplanowanych wcześniej obowiązków duszpasterskich ze względu na konieczność głębszej diagnostyki medycznej oraz poddanie się zaleconemu wypoczynkowi i regeneracji zdrowotnej.

Proszę o przełożenie kontaktów telefonicznych oraz bezpośrednich spotkań na późniejszy termin. Dziękuję za życzliwe przyjęcie tej informacji, okazaną solidarność i dobroć. Wszystkich Was obejmuję modlitwą, troską oraz pasterskim błogosławieństwem.

+ Romuald Kamiński

Biskup Warszawsko-Praski"