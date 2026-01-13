Dziewięcioro katechetów wyróżniono za 25 lat pracy

W Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się spotkanie opłatkowe dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli, a także Duszpasterstwa Nauczycieli Archidiecezji Warszawskiej. Oprawę artystyczną spotkania przygotowała młodzież z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie pod dyrekcją Agnieszki Boratyńskiej-Denkiewicz.

Podczas spotkania abp Adrian Galbas, metropolita warszawski, podziękował nauczycielom religii za ich wierną posługę w czasie szczególnie trudnym dla obecności katechezy w szkole. Hierarcha zwrócił uwagę na niestabilność ostatnich miesięcy, naznaczonych najpierw zmaganiami o miejsce katechezy w systemie edukacji, a następnie jej funkcjonowaniem w nowych, często bardzo wymagających warunkach organizacyjnych.

– Chciałbym przede wszystkim podziękować za waszą godność – podkreślił abp Galbas, wskazując na postawę katechetów, którzy mimo niesprzyjających okoliczności konsekwentnie trwają przy swojej misji. Z uznaniem mówił o prowadzeniu katechezy we wczesnych godzinach porannych, o długich przerwach między zajęciami oraz o postawie uczniów, którzy – jak zaznaczył – uczestniczą w lekcjach religii z własnego wyboru. Zdaniem metropolity warszawskiego realizowanie katechezy w takich warunkach zasługuje na „wielki szacunek, a nawet podziw”.

Abp Galbas dziękował także za konsekwentną obronę katechezy jako przedmiotu istotnego dla integralnego wychowania człowieka i jego rozwoju intelektualnego, za troskę o wysoki poziom nauczania oraz za jedność z Kościołem. Na zakończenie zapewnił katechetów o swojej modlitwie w ich intencji.

- Najbardziej chciałbym wszystkim państwu podziękować za waszą godność. Za to, że mimo tych różnych trudnych sytuacji, stajecie jak porządny kapitan za sterem tego okrętu, któremu na imię „katecheza" i mimo najbardziej wzburzonych fal, tego steru nie puszczacie - powiedział abp Adrian Galbas.

Podczas spotkania dziewięć osób zostało uhonorowanych podziękowaniami za 25 lat posługi katechetycznej w szkołach. Pamiątkowe dyplomy otrzymali nauczyciele warszawskich szkół i przedszkoli: s. Mariola Barańska (Szkoła Podstawowa nr 409), Regina Bodomier (Szkoła Podstawowa nr 403), s. Dominika Derbin (Szkoła Podstawowa nr 10 i Przedszkole nr 241), Wojciech Gąsiorowski (Szkoła Podstawowa nr 1), Ewelina Jancy (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14), Marek Małaszczuk (Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100), s. Barbara Masewicz (Szkoła Podstawowa nr 77), Leszek Salamoński (Zespół Szkół Zawodowych nr 27) oraz Hanna Skonieczna (Szkoła Podstawowa nr 191).

Życzenia dyrektorom i nauczycielom złożył bp Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Nawiązując do kolęd wykonanych podczas spotkania, zwrócił uwagę na radość i entuzjazm wypływające z tajemnicy Bożego Narodzenia. Podkreślił, że choć realia narodzin Chrystusa były ubogie i niepozorne, to właśnie z nich zrodziła się prawdziwa radość.

– Entuzjazmu nie da się nauczyć – jest on darem, który często rodzi się z ludzkiej bezradności i otwarcia na Boga – mówił bp Janocha.

Zaznaczył, że entuzjazm ma moc uskrzydlania ludzkiego działania i jest „zaraźliwy”. Zwracając się szczególnie do katechetów i dyrektorów szkół, życzył im właśnie tego daru, przypominając, że greckie słowo „enthousiasmos„ oznacza „bycie w Bogu”.