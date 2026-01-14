Abp Galbas do katechetów: Szanujcie wolność młodego człowieka

W Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się spotkanie opłatkowe dla katechetów. W krótkim słowie metropolita warszawski zwrócił uwagę, że czytana w okresie Bożego Narodzenia Ewangelia o bogatym młodzieńcu, choć mniej oczywista niż opisy narodzenia Chrystusa, pozostaje głęboko związana z tajemnicą wcielenia. Jak podkreślił, ukazuje ona jeden z zasadniczych owoców Bożego Narodzenia – ziemskie życie Jezusa, który przyszedł na świat nie po to, by człowieka „zabawić”, lecz by go zbawić.

Metropolita zaznaczył, że w natłoku świątecznych atrakcji łatwo zatracić właściwy sens Bożego Narodzenia, którym jest zbawienie ofiarowane całej ludzkości i konkretyzujące się w osobie Chrystusa. – To zbawienie nie jest abstrakcyjne, ale dotyka konkretnego człowieka i jego życia – wskazał.

Odnosząc się do misji katechezy, abp Galbas podkreślił, że jej celem jest wzbudzanie w młodych ludziach fundamentalnego pytania o ostateczny sens i cel życia, nawet jeśli sami jeszcze go nie formułują.

– Katecheza ma pomagać rodzić pragnienie życia wiecznego i dawać narzędzia do jego osiągnięcia – powiedział duchowny.

Abp Adrian Galbas przypomniał, że Jezus jako nauczyciel i wychowawca najpierw odwołuje się do podstawowych narzędzi moralnych, jakimi są przykazania Boże, streszczające się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Zwrócił uwagę, że wobec człowieka, który żyje nimi konsekwentnie od młodości, Chrystus nie obniża wymagań, lecz przeciwnie – stawia poprzeczkę wyżej, zapraszając do radykalnego pójścia za Nim.

– Jezus nie podlizuje się uczniowi i nie cofa swojego nauczania, nawet gdy ten nie jest w stanie sprostać wezwaniu – podkreślił abp Galbas, wskazując, że Chrystus szanuje wolność człowieka, także wtedy, gdy ten decyduje się odejść.

W tym kontekście metropolita warszawski zachęcał katechetów do dojrzałego, ambitnego i wymagającego podejścia pedagogicznego, wolnego od fałszywego pobłażania, a jednocześnie głęboko szanującego wolność młodego człowieka. Zaznaczył, że nawet w obliczu odejścia pozostaje troska wyrażająca się w modlitwie, miłości, cierpliwym towarzyszeniu i oczekiwaniu na powrót.

Na zakończenie abp Adrian Galbas podziękował katechetom za ich pracę, posługę i wierność misji w trudnych warunkach współczesnej katechezy. Zapewnił ich o swojej modlitwie oraz duchowej bliskości i życzył jak najwięcej dobrych, choć wymagających spotkań z młodymi ludźmi.

Podczas spotkania metropolita powołał nowego wizytatora nauczania religii oraz koordynatora ds. katechezy osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Ks. Grzegorz Czernek, wikariusz parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, został mianowany wizytatorem nauczania religii w rejonie centralnym w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, a Anna Mielecka koordynatorem ds. katechezy osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w Wydziale Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. A. Mielecka jest nauczycielem religii w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 177 na warszawskiej Ochocie. Od lat zaangażowana jest w pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz w rozwój katechezy specjalnej dostosowanej do ich potrzeb. Od początku, czyli od 2014 roku, jest współorganizatorką i prowadzącą Konferencję Katechetów Specjalnych w Warszawie.