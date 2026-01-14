To niepowtarzalna okazja, by nie tylko zobaczyć na własne oczy m.in. dokument Konrada Mazowieckiego z 1226 roku czy Złotą Bullę cesarza Fryderyka II, ale także poznać ich kontekst historyczny z ust jednego z najwybitniejszych znawców tematu.

Bezcenne dokumenty zakonu krzyżackiego, które wróciły do Polski po 84 latach, będzie można oglądać o tydzień dłużej. Kulminacyjnym punktem finisażu będzie niedziela, 18 stycznia, z udziałem wybitnego historyka. Prezentowane w Archiwum Głównym Akt Dawnych archiwalia to fundament polskiej państwowości i dyplomacji. Wśród nich znajdują się m.in. traktat pokojowy znad jeziora Mełno z 1422 r. oraz bulla papieska z 1410 r., wzywająca wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena do zachowania pokoju z Władysławem Jagiełłą.

- To nie są jedynie odzyskane archiwalia - to część naszej tożsamości. Są to dokumenty, o których wszyscy uczyliśmy się na lekcjach historii - podkreśla Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Historia tych 73 pergaminów to gotowy scenariusz na film dokumentalny o wojennej grabieży i wieloletniej walce o sprawiedliwość. Zrabowane 7 października 1939 roku przez dr. Ericha Randta pod osłoną Gestapo, przez osiem dekad pozostawały poza granicami kraju. Dziś, po skutecznym wniosku restytucyjnym z 2022 roku, znów są dostępne dla Polaków w miejscu, z którego zostały siłą wyrwane.

Pierwotnie wystawa miała zakończyć się 11 stycznia. Jednak tłumy Warszawiaków i turystów sprawiły, że organizatorzy zdecydowali się na przedłużenie ekspozycji o kolejny tydzień. To ostatnia szansa, aby zobaczyć oryginały dokumentów, które kształtowały granice i losy średniowiecznej Europy.

Aktualne godziny otwarcia (Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7): poniedziałek-piątek: 11.00-16.00, sobota-niedziela: 12.00-18.00. W niedzielę 18 stycznia o 12.00 i 14.00, na zakończenie przedłużonego terminu wystawy, AGAD przygotowało dla zwiedzających szczególną atrakcję. Odbędą się dwa dodatkowe oprowadzania autorskie, które poprowadzi prof. Janusz Grabowski.