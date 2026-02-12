Warszawa-Wesoła. Witraże Nowosielskiego odnowione

Choć kościół przy ul. Piotra Skargi 2 w Wesołej pochodzi z lat 30. XX wieku, wystrój wnętrz otrzymał w latach 70. Jego autorem był Jerzy Nowosielski, jeden z najwybitniejszych polskich twórców okresu powojennego. Artysta wykonał polichromie w absydzie, pod chórem muzycznym oraz przedstawienia Drogi Krzyżowej. Zaprojektował również witraże. Te ostatnie wymagały pilnej konserwacji. Dlatego zdecydowano się na ich renowację. Remont, zrealizowany w 2025 r., był możliwy dzięki finansowemu wsparciu miasta w wysokości blisko 56 tys. zł.

Zespół witraży o geometrycznej kompozycji w kolorach czerwonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym i bezbarwnym, wypełnia 19 okien. Były one w złym stanie technicznym i wymagały pilnej interwencji konserwatorskiej. Wszystkie uległy odkształceniom, część szybek była popękana. Przyczyną deformacji były przede wszystkim błędy wykonawcze, m.in. zbyt cienkie profile ołowiane i nieprawidłowe kitowanie.

Głównym celem konserwacji było przywrócenie witraży do jak najlepszego stanu. Prace były prowadzone w pracowni konserwatorskiej. Obejmowały one: prostowanie kwater, oczyszczenie kwater ze starego kitu, mycie, wzmocnienie lutowania, klejenie spękanych szkieł oraz kitowanie.

W 2024 roku parafia Opatrzności Bożej w Wesołej wykonała pierwszy etap prac. Konserwacji poddano siedem witraży w dolnym rzędzie okien i trzy w górnym. W 2025 roku, dzięki dotacji Warszawy wynoszącej blisko 60 proc. kosztów, zakończono drugi etap, który obejmował prace przy siedmiu witrażach w górnym rzędzie okien nawy głównej i witraż w części z chórem (triforium). Tym samym zakończyła się kompleksowa konserwacja wszystkich witraży w kościele.

Świątynia w Wesołej wybudowana została według projektu Luigiego Malgheriniego w latach 1937-1939. Składają się na nie polichromie, witraże, posadzki ceramiczne, aranżacja wnętrz oraz wyposażenie. Wszystko ma spójny, inspirowany sztuką bizantyjską wystrój, uznawany za jedną z najlepszych realizacji sztuki sakralnej drugiej połowy XX w.