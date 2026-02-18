- Post nie jest wielki dlatego, że trwa 40 dni. Wtedy nazywałby się długim Postem. On jest wielki, bo jest zaproszeniem do wielkiej pracy wewnętrznej - podkreślił abp Adrian Galbas podczas Mszy św. w Środę Popielcową.

W Świątyni Opatrzności Bożej zgromadzili się parafianie i wierni, rozpoczynający 40-dniową pielgrzymkę po kościołach stacyjnych. Metropolita warszawski zachęcał do autentycznego przeżycia Wielkiego Postu, koncentrując się przede wszystkim na sakramencie pokuty jako sercu chrześcijańskiego nawrócenia. Przypomniał, że nawrócenie nie może być teatralnym gestem, lecz musi dokonywać się w głębi serca.

Abp Adrian Galbas: Spowiedź jest po to, by oddać Chrystusowi nasze grzechy

Gość Warszawski

Arcybiskup wyjaśnił, że tradycyjne praktyki postne - modlitwa, post i jałmużna - są wyrazem potrójnego przykazania miłości oraz cnót kardynalnych. Modlitwa łączy się z wiarą w Boga, jałmużna z miłością do bliźniego, a post z nadzieją pokładaną w Bogu zamiast w dobrach doczesnych. Definiując samo pojęcie nawrócenia, abp Galbas posłużył się myślą Benedykta XVI: "Nawrócić znaczy zmienić kierunek życiowej drogi, nie chodzi jednak o małą poprawkę, ale kompletną zmianę. Ten, kto się nawraca, idzie pod prąd, gdzie prąd znaczy powierzchowny styl życia, bezładny i iluzoryczny, jakiemu często ulegamy, opanowuje nas i powoduje, że stajemy się niewolnikami zła albo więźniami moralnej mierności. Nawrócenie natomiast oznacza dążenie do wysokiej miary życia chrześcijańskiego, zawierzenie żywej i prawdziwej Ewangelii, którą jest Jezus Chrystus”.

- Chciałbym was, bracia i siostry, bardzo zachęcić do porządnej wielkopostnej spowiedzi już teraz, na początku Wielkiego Postu, a nie dopiero za czterdzieści dni, kiedy przed konfesjonałami będą długie kolejki - prosił metropolita warszawski. - Kiedy przystępujemy do tego sakramentu, nie robimy tego po to, by Pana Boga poinformować o naszych grzechach. On je zna i widzi. Nie chodzi też w spowiedzi o to, by jedynie informować o nich Kościół, który reprezentuje spowiadający nas ksiądz. Spowiedź jest po to, by Chrystusowi nasze grzechy oddać, by powierzyć mu siebie ze swoim grzechem i uczynić to przez pośrednictwo Kościoła. Pójście za Chrystusem oznacza więc także powierzenie Mu swoich grzechów i swojej ciemności. On jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata - mówił kaznodzieja, przypominając że życie Chrystusa tracimy przez świadomie i dobrowolnie popełniony grzech ciężki, a odzyskujemy poprzez sakrament pokuty i pojednania.

Abp Adrian Galbas, Środa Popielcowa

Gość Warszawski

Arcybiskup przestrzegał przed utratą poczucia grzechu, którą św. Jan Paweł II nazywał martwotą sumienia.

- Często można usłyszeć, że "to nie jest dziś żaden grzech", albo, że "tak wszyscy dziś żyją". W tych zdaniach jest dużo kłamstwa. To nieprawda, że wszyscy tak żyją. Może żyje tak większość albo wszyscy, których znamy, ale na pewno nie wszyscy w ogóle. A nawet, gdyby tak żyli wszyscy ludzie na ziemi, to grzech nie przestałby przez to być grzechem. „Grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu” pisał papież Pius XII. Bardzo proszę moich księży, by szczególnie w Wielkim Poście więcej czasu spędzali w konfesjonale, oczekując na wiernych, a także by w kazaniach częściej przypominali tę moralną naukę Kościoła, jak również naukę o grzechu, nawróceniu, skrusze i pojednaniu. Jeśli ludzie nie będą o tym słyszeli z ambony, jak będą mieli się nawracać, jak będą mieli korzystać z sakramentu pokuty?! Umiejętnie i w zgodzie z nauką Kościoła trzeba także przedstawiać naukę o Bożym miłosierdziu, które w żadnym razie nie oznacza lekceważenia ludzkiej nieprawości i akceptacji grzechu - prosił metropolita. - Na szczęście grzech nie odwraca od nas Serca Bożego. Ono, ukazane w Najświętszym Sercu Jezusa, jest zawsze zwrócone w naszą stronę, Bóg nigdy się od nas nie odwraca, nigdy nie staje do nas plecami, zawsze zwrócony jest sercem. To my, na skutek grzechu ciężkiego odwracamy się od Boga, a poprzez spowiedź, nasze serca znów na nowo się spotykają.

Środa Popielcowa w Świątyni Opatrzności Bożej

Gość Warszawski

Na zakończenie arcybiskup dotknął tematu żalu za grzechy, tłumacząc, że nie jest on chwilowym wzruszeniem, lecz szczerym uznaniem straty wynikającej z oddalenia od Boga.

- Czasem mamy z tym spory problem. „Czy żałuję naprawdę?”, „Czy żałuję szczerze?” – pytamy nieraz. „Rozdzierajcie serca” – prosił dzisiaj prorok Joel. To rozdzieranie serca nie jest jakąś płytką emocją; jest szczerym powiedzeniem sobie i Bogu: „Szkoda”. "Szkoda, że tak zrobiłem, szkoda, że tak żyłam, szkoda, że zmarnowałam tyle czasu, by być daleko od Boga. Mogłem być bliżej Niego i dzięki temu moje życie mogło być dużo bogatsze i lepsze". Przede wszystkim jednak żal jest wtedy – i ten nazywany jest żalem doskonałym – gdy powiem sobie (i tak to rzeczywiście przeżywam): „Szkoda, że obraziłem miłość Boga”. Taki żal, jak mówi Katechizm, „wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko; jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie - przypomniał arcybiskup.