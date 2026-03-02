Tablicę ku czci żołnierzy 11. Grupy Operacyjnej NSZ ufundowało warszawskie Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. - Stefan Bronarski i Jan Przybyłowski to pierwszoplanowe postacie północno-zachodniego Mazowsza. Należeli do pokolenia wolnej Polski. S. Bronarski urodził się w 1916 r. w Płocku, a J. Przybyłowski - w 1917 r. w Zbyszewie. Obaj brali udział w walce obronnej w 1939 r. Bronarski bronił Warszawy, a Przybyłowski walczył pod Bzurą. Spotkali się organizacji konspiracyjnej - mówił Tomasz Łabuszewski, dyrektor Oddziału IPN w Warszawie, dodając, że to, co stało się w 1945 r., nie było dla nich wolną Polską.

- Obaj zdecydowali się wrócić do konspiracji. Tutaj, w Warszawie, znaleźli przytulisko. Jeden mieszkał przy ul. Szweckiej 13, a drugi - przy ul. Strzeleckiej 46. Przy ul. Wincentego i ul. Targowej mieli lokale konspiracyjne. Tu podejmowali decyzje co do Mazowsza. Obaj zostali aresztowani 26 września 1948 r. i przeszli szczególnie brutalne śledztwo przy ul. Rakowieckiej. Obaj zostali straceni 18 stycznia 1951 r. w mokotowskim więzieniu - mówił dr Łabuszewski.

Odsłonięcie tablicy poprzedziła Msza św. odprawiona przez ks. Krzysztofa Jędrzejewskiego MIC, proboszcza, i ks. Edwarda Tomczyka MIC. W modlitwie uczestniczyły poczty sztandarowe AK Okrąg Mazowsze, AK Okrąg Mazowsze Północe, Narodowych Ził Zbrojnych Mazowsze oraz Polskiej Korporacji Akademickiej "Aquilonia". W ceremonii wzięli udział także pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie (OBUWiM) oraz członkowie m.in. Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ.

Wartę honorową przy nowym upamiętnieniu zaciągnęli rekonstruktorzy w historycznym umundurowaniu i z bronią z epoki.

Szczątki J. Przybyłowskiego odnaleziono w 2017 r. podczas prac ekshumacyjnych w tzw. Kwaterze "Ł" na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. 4 października 2018 r. Instytut Pamięci Narodowej oficjalnie poinformował o ich zidentyfikowaniu. Bohater został pochowany na Powązkach w Panteonie - Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych.

Symboliczny grób S. Bronarskiego znajduje się na "Łączce".