W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa poświęcona jubileuszowi 20-lecia obecności Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. Wydarzenie było okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań organizacji, która do Polski przywędrowała z inspiracji papieża Jana Pawła II oraz przy wsparciu kardynała Stanisława Dziwisza. Podczas spotkania przedstawiciele zakonu podkreślali, że ich wspólnota liczy obecnie blisko 9 tysięcy mężczyzn działających w setkach parafii na terenie całego kraju. W 218 powstały tzw. rady grupujące co najmniej 30 członków. Wśród polskich Rycerzy Kolumba jest około 1000 kapłanów oraz ponad 20 biskupów, w tym obaj wieloletni sekretarze Jana Pawła II – kard. Stanisław Dziwisz oraz abp Mieczysław Mokrzycki. Pierwszym kapelanem stanowym w Polsce był kard. Franciszek Macharski.

20-lecie obecności Rycerzy Kolumba w Polsce

Gość Warszawski

W Zakonie istnieją cztery stopnie inicjacji: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Co ciekawe, na początku polscy Rycerze Kolumba musieli wyjeżdżać do USA lub Kanady, aby tam przyjąć wyższe stopnie i dopiero później „przetłumaczyć” je na polskie realia, zwłaszcza w kontekście patriotyzmu.

- Na świecie działa ponad 2,2 miliona mężczyzn, a włączając ich rodziny, liczba osób zaangażowanych sięga 6-7 milionów. Obecność zakonu w Polsce jest spełnieniem woli św. Jana Pawła II, który zachęcił ówczesnego Najwyższego Rycerza, Carla Andersona, do ekspansji na Europę właśnie przez Polskę - podkreśla Tomasz Wawrzkowicz, delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce, przypominając jubileuszowe hasło Rycerzy Kolumba nad Wisłą: „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska”.

Uczestnicy konferencji szczegółowo omówili szeroki zakres działań charytatywnych, zwracając szczególną uwagę na ogromną skalę pomocy udzielonej Ukrainie po wybuchu wojny, która objęła wielomilionowe wsparcie finansowe oraz tysiące ton transportów żywnościowych. Zgromadzono wówczas blisko 24 miliony dolarów, co pozwoliło na wysłanie do Ukrainy 4000 ton żywności i 320 tysięcy paczek. W pierwszych dniach wojny na przejściach w Hrebennem i Budomierzu rycerze postawili namioty, w których uchodźcy mogli nie tylko zjeść, ale też uczestniczyć w Mszach Świętych. Świadectwo tej pomocy było tak silne, że niektórzy mężczyźni decydowali się na wstąpienie do zakonu właśnie w tych Namiotach Miłosierdzia. Michał Bartoszko, dyrektor ds. współpracy i pomocy braterskiej, podkreślił, że było to praktyczną realizacją treści nowotestamentalnego Listu św. Jakuba: „Wiara bez uczynków jest martwa”. Wspomniał również o bieżącym zaangażowaniu w pomoc ofiarom powodzi w południowej Polsce, gdzie rycerze dostarczali niezbędny sprzęt i osuszacze, czy stałym wsparciu domów samotnej matki i hospicjów. Podczas ostatniej powodzi rycerze wysyłali na Dolny Śląsk całe transporty z paszą dla zwierząt, zasiewami i warzywami, starając się ratować gospodarstwa rolne. Rycerze z północy Polski (np. z Kaszub) błyskawicznie organizowali transporty specjalistycznego sprzętu, jak radiotelefony, reagując na bieżące zgłoszenia od lokalnych proboszczów.

Rycerze aktywnie angażują się w ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, co przejawia się w organizacji i udziale w Narodowym Marszu Życia oraz wspieraniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Rycerze zainicjowali obchody dnia poświęconego świętym Zelii i Ludwikowi Martin (rodzicom św. Teresy z Lisieux), promując wzorce chrześcijańskiego małżeństwa. Patriotyczny wymiar ich służby widoczny jest w licznym udziale w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz organizowaniu uroczystości pod tablicami upamiętniającymi bohaterów narodowych. Braterstwo realizowane jest poprzez wzajemną pomoc materialną dla potrzebujących członków, modlitwę za zmarłych rycerzy oraz organizację pielgrzymek, takich jak ta do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Iwo Bender, dyrektor ds. mediów, cofnął się do początków Zakonu w Polsce, przywołując postać prof. Stanisława Grygiela jako „dobrego ducha”, który kładł fundamenty pod powstanie pierwszych rad. Bender opisał zakon jako „katolickie harcerstwo dla dorosłych mężczyzn”, podkreślając, że daje ono przestrzeń do konkretnego działania i budowania męskiej tożsamości w wierze.

Ważnym elementem prezentacji Rycerzy Kolumba w Polsce był temat formacji współczesnego mężczyzny w Kościele. Zakon został przedstawiony jako miejsce, które pozwala łączyć modlitwę z konkretnym, męskim działaniem, pomagając członkom stawać się lepszymi ojcami i mężami. Przedstawiciele organizacji zaznaczyli, że każda rada lokalna ściśle współpracuje z proboszczami, stanowiąc realne wsparcie dla wspólnot parafialnych.

Ksiądz dr Janusz Kosior, kapelan programowy, wyjaśnił, że Rycerze Kolumba podążają drogą jedności, która zaczyna się od wspólnej Eucharystii i formacji, co pozwala im być „rycerzami dla zagubionej księżniczki”, czyli wsparciem dla osób, które pogubiły się w dzisiejszym świecie. Podkreślił, że zakon pomaga mężczyznom stawać się lepszymi ojcami i mężami poprzez aktywne życie w parafii. Wszystkie działania, od wsparcia misji na Madagaskarze po lokalne inicjatywy w parafiach, mają na celu dawanie świadectwa żywej wiary w świecie. Od marca 2022 roku w Polsce trwa peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której wzięło już udział około 450 tysięcy wiernych w różnych diecezjach.

Przedstawiciele zakonu podkreślili, że ich celem w kolejnych latach jest obecność w każdej polskiej parafii, aby stać się „prawym ramieniem proboszcza” i wsparciem dla lokalnych społeczności. Dodatkowym, szczególnie wymownym kontekstem jubileuszu Rycerzy Kolumba jest beatyfikacja założyciela, bł. Michaela McGivneya, która dokonała się w roku 2020, a więc w okresie obecności Rycerzy w Polsce.