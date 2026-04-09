Niedziela Miłosierdzia Bożego w Warszawie

W Warszawie i okolicy 12 kwietnia w bardzo wielu miejscach wierni zgromadzą się na modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15. W kilku kościołach zaplanowano wydarzenia dodatkowe. Tegoroczne świętowanie przebiegnie pod hasłem „Boże, Ojcze Miłosierny... Tobie zawierzamy losy świata".



W wigilię Święta Miłosierdzia, czyli w sobotę 11 kwietnia o godz. 21 w Sanktuarium św. Faustyny na Woli rozpocznie się czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Modlitwa zakończy się Mszą Świętą o północy.

- Zapraszamy do progu domu, w którym rozpoczęła się jedna z najważniejszych dróg świętości w historii Kościoła. To właśnie tutaj, przy ul. Żytniej 1 w Warszawie, Helena Kowalska, późniejsza siostra Faustyna zapukała do drzwi klasztoru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W kaplicy klasztornej, która obecnie jest parafialnym Kościołem pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny, usłyszała od Pana domu tego „Przyjmuję, jesteś w sercu Moim”. Nawiedzając tę świątynię, stajecie w miejscu, gdzie Boże Miłosierdzie w sposób widzialny zaczęło torować sobie drogę do serc całego świata. Przyjdźcie i wy, by usłyszeć w głębi duszy, że On przyjmuje i kocha również was - zachęca ks. Krzysztof Stosur, proboszcz, przypominając, że Niedziela Miłosierdzia Bożego to dzień, o którym Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie: „W tym dniu otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego”.

- Zapraszamy do wspólnej modlitwy w parafii na Żytniej, by zanurzyć się w zdroju Bożych łask. W sobotę, 11 kwietnia, w wigilię Święta Miłosierdzia odbędzie się modlitewne czuwanie, czas ciszy, uwielbienia i pojednania. Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem rozpocznie się o godz. 21. Adorację, modlitwę oraz śpiew poprowadzi wspólnota Faustinum. Będzie także możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej. To doskonała okazja, by z czystym sercem wejść w nadchodzące święto - zaprasza ks. Stosur.

Główne obchody Niedzieli Miłosierdzia w parafii przy ul. Żytniej skupią się wokół Godziny Miłosierdzia oraz uroczystej Liturgii. O godz. 14 rozpocznie się modlitwa przed Najświętszym Sakramentem z odczytywanymi prośbami i podziękowaniami. W tym czasie będzie można także skorzystać ze spowiedzi świętej. O godz. 15 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą uroczystą Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po której Mszę św. odpustową odprawi oraz homilię wygłosi nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi.

Świętowanie w wigilię rozpocznie się także w Parku Moczydło. O godz. 17 z zespołem Ajagore zaśpiewa Grażyna Łobaszewska. 12 kwietnia w Święto Miłosierdzia Bożego o godz. 15 po koronce przy figurze Jezusa Miłosiernego, uroczystą Mszę polową odprawi abp. Adrian Galbas SAC. Po modlitwie koncert Zespołu Folkowego Dzikie Ziele. Podczas modlitwy będzie możliwość spowiedzi w plenerze.

W Centrum Kultury Dobre Miejsce 12 kwietnia zaplanowano spektakl taneczny inspirowany życiem i duchowym doświadczeniem św. Faustyny Kowalskiej.

- Forma taneczna pozwala zobaczyć tę historię w sposób inny niż tradycyjna narracja, bez słów, ale z czytelnym przekazem emocji i sensu. Spektakl ukazuje zarówno proste, zwyczajne chwile, jak i głębokie doświadczenia duchowe, które kształtowały drogę świętej - tłumaczą artyści z Teatru Tańca Lilia.

Przedstawienie o godz. 13 i 17. Bezpłatne wejściówki można pobierać z: dobremiejsce.org.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Domu św. Faustyny w Ostrówku pod Warszawą Mszy św. po koronce będzie przewodniczył bp Romuald Kamiński.

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim Sumę odpustową o godz. 12 odprawi przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda. Od godz. 14 wspólnota Faustinum przygotowała czas z „Dzienniczkiem” s. Faustyny oraz konferencją o Bożym Miłosierdziu w Biblii. Dzień przed parafialnym odpustem 11 kwietnia do Ożarowa Maz. wyruszy piesza pielgrzymka z parafii św. Rocha w Lipkowie. Wyjście o godz. 10.