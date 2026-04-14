"Mały Gość Niedzielny" z nagrodą Mały Feniks 2026 Specjalny

Miesięcznik katolicki dla dzieci i młodzieży "Mały Gość Niedzielny" został uhonorowany nagrodą Mały Feniks 2026 Specjalny. Wyróżnienie to przyznano w wyjątkowym momencie, czyli w 100-lecie istnienia pisma, którego początki sięgają 1926 roku.

Kapituła nagrody doceniła to, że redakcja od wieku towarzyszy młodym ludziom w odkrywaniu świata wartości, wiary i wiedzy, będąc dla nich przewodnikiem w codzienności. W uzasadnieniu podkreślono, że "Mały Gość Niedzielny" w sposób niezwykle atrakcyjny podejmuje tematykę religijną, historyczną, przyrodniczą i sportową, a także angażuje dzieci w życie Kościoła na całym świecie, między innymi poprzez akcje misyjne.

Statuetka Małego Feniksa jest uznaniem dla nowoczesnej formy pisma, które dostępne jest również w wersji elektronicznej.

W uzasadnieniu nagrody Mały Feniks przypomniano, że MGN to "Ogólnopolski miesięcznik katolicki dla starszych dzieci i młodzieży, który od stu lat towarzyszy młodym czytelnikom w odkrywaniu świata wartości, wiary i wiedzy. Początki czasopisma sięgają 1926 roku, kiedy »Mały Gość« powstał jako dodatek do popularnego tygodnika »Gość Niedzielny«. Od 2011 roku ukazuje się również w wersji elektronicznej, dostępnej na platformie eGazety. W pierwszym rzędzie podejmuje tematykę religijną, pomagając przeżywać kolejne okresy roku kościelnego. Przedstawia też osoby, dla których wiara jest ważna i które żyją wiarą wśród swoich obowiązków i pasji. W poszczególnych działach, takich jak: Ładna historia, Co się dzieje, Franek fałszerz jak to jest, Przyroda, Sport, Poważny temat - »Mały Gość« zajmuje się tym wszystkim, co może interesować młodego człowieka, a więc z dziedziny sportu, przyrody, kultury, nauki czy wydarzeń bieżących. Pismo podejmuje też często tematykę misyjną, ukazując życie Kościoła na całym świecie".

- Trudna historia naszej ojczyzny dwa razy przerwała jego wydawanie. Najpierw II wojna światowa, potem komuniści w połowie lat 50. nie zgodzili się na wydawanie odrębnego tytułu co dwa tygodnie w nakładzie ok. 100 tys. egzemplarzy. Wcześniej przez 20 lat "Mały Gość" był dodatkiem do "Gościa Niedzielnego". Dopiero przemiany lat 80. pozwoliły na wznowienie czasopisma. Odtąd "Mały Gość Niedzielny" jest osobnym czasopismem, miesięcznikiem dla starszych uczniów szkół podstawowych. Co warto podkreślić, obecnie jedynym ogólnopolskim czasopismem katolickim kierowanym do tej grupy wiekowej. I choć nie mamy już dzisiaj nakładu stutysięcznego, to wciąż są czytelnicy, którzy po słowo pisane chętnie sięgają, za co im i ich rodzicom serdecznie dziękujemy. Mamy też nadzieję, że już nieprzerwanie przez kolejne lata "Mały Gość Niedzielny" będzie kształtować i prowadzić młodych w duchu Ewangelii - podkreśla Gabriela Szulik, redaktor naczelna miesięcznika.

O przyznaniu nagrody poinformował ks. Roman Szpakowski, prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, podczas konferencji prasowej w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Spotkanie było poświęcone 31. Targom Wydawców Katolickich, które rozpoczną się 16 kwietnia. O wydarzeniu opowiadała także Ewa Pietrzak, podkreślając wagę tegorocznych targów, które zbiegają się z Rokiem bł. Elżbiety Róży Czackiej. Targi nawiązują także do 800. rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu oraz 70. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu. Podczas spotkania ogłoszono także pozostałych laureatów tegorocznych Małych Feniksów. Są nimi: Tygodnik Katolicki "Niedziela" w stulecie istnienia, tygodnik "Przewodnik Katolicki" z okazji 130-lecia istnienia oraz miesięcznik "Króluj Nam, Chryste" - wyróżnienie z okazji 30-lecia istnienia.

Na targach, które potrwają do 19 kwietnia na Zamku Królewskim, zaprezentuje się ok. 80 wystawców, oferujących literaturę religijną, historyczną, hagiograficzną oraz materiały formacyjne.