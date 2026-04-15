Cmentarz Prawosławny na Woli. Konserwacja kaplicy nagrobnej

Zakończył się remont i konserwacja kaplicy nagrobnej rodziny N. D. Szelichowa na Cmentarzu Prawosławnym na Woli. Kaplica wybudowana po 1906 roku jest drugą pod względem wielkości budowlą na terenie nekropolii. Prace konserwatorskie zakończone zostały w ubiegłym roku i możliwe były dzięki finansowemu wsparciu miasta stołecznego Warszawy.

Grobowiec na cmentarzu przy ul. Wolskiej 138/140 wybudowano na planie krzyża greckiego z wysoką kopułą. Zewnętrzne elewacje oraz kopuła pokryte są misternie rzeźbionymi okładzinami z piaskowca, uzupełnionymi kutymi kratami w okach i drzwiach. Dekoracje nawiązują do stylu bizantyjsko-rosyjskiego. Z kolei wnętrze grobowca zdobi posadzka z płytek z białego i czarnego marmuru. Okładziny na ścianach wykonane są z marmuru w odcieniach czerwieni, a na ścianach nad oknami i sklepieniach krzyżowych znajdują się polichromie.

Do chwili rozpoczęcia prac konserwatorskich w 2025 r. polichromie były mało czytelne, a tynki zniszczone i zawilgocone. Motywem fresków są wizerunki Bogurodzicy w otoczeniu cherubinów i archaniołów, uzupełnione motywami roślinnymi. Przeprowadzone prace konserwatorskie przewróciły ich piękno.

Remont kaplicy rozpoczął się w 2024 roku. Wykonano wtedy konserwację zewnętrznych ścian budowli. Miejska dotacja wyniosła wówczas 211 tys. zł przy kosztach całości 348 tys. zł.

Drugi etap, przeprowadzony w 2025 roku, obejmował konserwację wnętrza grobowca. Dotacja miejska to prawie 179 tys., przy całkowitych kosztach tego etapu 298 tys. zł.

Prace konserwatorskie kaplicy rodziny N. D. Szelichowa były kolejnym elementem renowacji wolskiego Cmentarza Prawosławnego. Od 2018 roku dzięki finansowemu wsparciu miasta stołecznego Warszawy przeprowadzono renowację cerkwi oraz kilkudziesięciu nagrobków i grobowców. Całkowite wsparcie miasta to ponad 3 mln zł.