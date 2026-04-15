Zmarł były proboszcz w Secyminie i Błoniu

Pierwsza Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu w sobotę 18 kwietnia o godz. 11, a druga w Sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody w Secyminie-Nowinach tego samego dnia o godz. 14.30. Po niej ciało zostanie pochowane na miejscowym cmentarzu.

Ksiądz prałat Jaworski od 2006 roku, po przejściu na emeryturę, był rezydentem, a wcześniej proboszczem parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu. Posługiwał w kaplicy w Passie pod Błoniem. Przez ponad 25 lat pełnił funkcję rektora Cmentarza-Mauzoleum w Palmirach oraz kapelana Ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Wybudował Kościół MB Radosnej Opiekunki Przyrody w Secyminie-Nowinach na skraju Puszczy Kampinoskiej, gdzie był proboszczem w latach 1988-2006, a wcześniej administratorem oraz Kościół św. Wojciecha w Passie.

W 2024 roku został uhonorowany szczególnym wyróżnieniem - Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako wyraz uznania za wieloletnią troskę o pamięć historyczną oraz zaangażowanie w upamiętnianie ofiar Palmir i Puszczy Kampinoskiej.

Kapłan był kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Kampinosko-Bielańskiej, a także wikariuszem parafii: Lubochnia, Jakubów, Jeruzal Skierniewicki, Miłosna, Złaków, Mińsk Mazowiecki, Radość, Tarczyn, a w Warszawie - Zesłania Ducha Świętego.

W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym dzielił szkolną ławkę z ks. Jerzym Popiełuszką. Obaj, wraz z 29 innymi alumnami, zostali wyświęceni przez bł. Stefana kard. Wyszyńskiego 28 maja 1972 roku w archikatedrze św. Jana w Warszawie.