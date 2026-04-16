Zmarł duszpasterz parafii Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym

O. Tomasz Stachoń, kamilianin, miał 56 lat.

 
"Wspaniały Kapłan zawsze był uśmiechnięty" - tak kamilianina opisują wierni. Parafai Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym

Zmarł w Szpitalu Bielańskim 15 kwietnia. Przez wiele lat posługiwał w parafii MB Królowej Rodzin oraz jako kapelan w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 kwietnia w Kościele parafialnym Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach według porządku:
godz. 10.00 – wystawienie trumny w kościele
godz. 10.30 – modlitwa różańcowa
godz. 11.00 – Msza Święta pogrzebowa

Msza Święta za jego dusze odprawiona zostanie także w Dziekanowie w niedzielę 19 kwietnia o 12.30.
Ojciec Tomasz Stachoń urodził się 3 marca 1970 roku w Katowicach. Śluby wieczyste złożył 8 grudnia 1996 roku w Białej Prudnickiej. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 roku w Warszawie z rąk kard. Józefa Glempa.
Posługiwał w parafii św. Józefa Robotnika w Taciszowie, parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białej koło Prudnika, parafii św. Józefa Robotnika w Taciszowie, w parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach, a od 1 lipca 2007 r., z przerwą, był kapelanem Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

GOSC.PL

publikacja 16.04.2026 08:39

