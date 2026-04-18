Pretekstem do spotkania z ks. Bogusławem Kowalskim, które odbyło się w ramach XXXI Targów Wydawców Katolickich, była premiera jego najnowszej książki zatytułowanej „Świątek, piątek i niedziela. Ks. Boguś dalej wyjaśnia”, która stanowi kontynuację jego misji przybliżania trudnych tematów teologicznych w sposób przystępny i pełen życzliwości.

"Świątek, piątek i niedziela. Ks. Boguś dalej wyjaśnia". Spotkanie na XXXI TWK

Gość Warszawski

Podczas spotkania ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła na warszawskim Grochowie, wielokrotnie powracał do wspomnień o swoim zmarłym przyjacielu, księdzu Piotrze Pawlukiewiczu, z którym przez lata współtworzył popularne nagrania w serii "Czarny Humor". Przypomniał, że zmarły sześć lat temu wybitny rekolekcjonista cenił sobie żywy kontakt ze słuchaczem ponad sztywne odczytywanie przygotowanych tekstów. Duchowny podkreślił, że to właśnie konkretne przykłady z życia i umiejętność opowiadania historii stanowiły o sile przekazu ks. Piotra.

Ksiądz Bogusław opowiedział o swoich doświadczeniach z pracy w parafii Nawrócenia św. Pawła, gdzie świadomie budował rodzinną i radosną atmosferę, nie bojąc się żartów z samego siebie czy swoich współpracowników. Przytoczył historię młodego człowieka, który wyznał mu, że właśnie dzięki takiemu stylowi bycia Kościół stał się dla niego miejscem atrakcyjnym i bliskim. Ksiądz Bogusław argumentował, że autentyczność kapłana, objawiająca się nawet w drobnych gestach uśmiechu przy tabernakulum czy błyskotliwych ripostach podczas ogłoszeń parafialnych, ma większą moc przyciągania niż najwspanialsza, ale chłodna liturgia.

Ks. Bogusław Kowalski odniósł się także do problemu gorszących zachowań wewnątrz instytucji Kościoła, przywołując postać Judasza jako przykład podwójnego życia, które towarzyszyło wspólnocie od samego początku. Posłużył się przejmującą metaforą pożaru dachu kościoła, który – choć bolesny i tragiczny w skutkach – paradoksalnie doprowadził do zjednoczenia parafian i oczyszczenia struktur. Ksiądz Bogusław mówił o pożarze w Parafii Chrystusa Króla na Targówku. Proboszcz tamtejszej wspólnoty przez lata zmagał się z uciążliwymi zaciekami. Wzywał najróżniejsze ekipy budowlane, ale nikt nie potrafił znaleźć źródła przecieku – woda wdzierała się do środka i kapała w jednym i tym samym miejscu, niszcząc świeżo odnowione wnętrze. Kiedy dach w końcu stanął w płomieniach, dla proboszcza był to moment dramatyczny i skrajnie wyczerpujący. Jednak po pół roku od tego zdarzenia, gdy emocje już opadły, a kościół udało się odbudować dzięki ogromnej mobilizacji wiernych, proboszcz przyznał księdzu Bogusiowi z rozbrajającą szczerością: „Wiesz co, po tym pożarze widzę samo dobro. Parafia się niesamowicie zjednoczyła, ludzie wrócili do kościoła, finansowo nam pomogli, a co najważniejsze... wreszcie mam taki dach, który mi nie przecieka!”. Ksiądz Bogusław spuentował tę historię refleksją, że czasem w Kościele potrzebny jest taki bolesny, oczyszczający pożar – metaforyczny ogień, który wypali stare problemy, zlikwiduje ukryte, podskórne kanały zła i zmusi wszystkich do odbudowania wspólnoty na nowo, w znacznie lepszej jakości. Podkreślał przy tym, że księża są jedynie siewcami Słowa, a ich zadaniem nie jest siłowe przekonywanie, lecz dawanie świadectwa własnym życiem i postawą, w tym również przyznawaniem się do własnych słabości czy wątpliwości. Przekonywał, że podobnie obecne kryzysy mogą stać się dla wierzących szansą na powrót do fundamentów wiary i odrzucenie tego, co powierzchowne. Zaznaczył przy tym, że każde kazanie kieruje w pierwszej kolejności do samego siebie, co pozwala mu zachować pokorę wobec misji, którą sprawuje.

Ksiądz Bogusław opowiedział o kobiecie prowadzącej białego mercedesa, która na zderzaku miała naklejkę z wymalowanymi ustami i napisem: „Całuję lepiej, niż prowadzę”. Uznał to za genialny przykład dystansu do własnych niedoskonałości. Mówił też o biskupie wizytującym wiejską parafię. Proboszcz przyuczył małego chłopca, by na każde pytanie odpowiadał z szacunkiem, używając słowa „ekscelencjo”. Podczas egzaminu przed kościołem biskup zapytał o przykazania. Chłopiec zaczął: „Pierwsze: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, ekscelencjo. Drugie: nie będziesz brał imienia Pana Boga na daremno, ekscelencjo...”. Przy szóstym („Nie cudzołóż”) biskup szybko mu przerwał, mówiąc: „Wystarczy!”.

Inna opowieść dotyczyła księdza Mariusza, który posiadał wyjątkowo nobliwy wygląd - wysoki wzrost i gęstą brodę, przez co przypominał postać biblijną. Podczas Bożego Narodzenia ks. Bogusław żartował w ogłoszeniach, że Mariusz jest tak podobny do figurki piekarza z szopki betlejemskiej, ponieważ piekarz to dobry człowiek, który zawsze dzieli się chlebem, a ks. Mariusz równie chętnie „dzieli się pracą”, oddając wszystkie swoje obowiązki innym. Mariusz, zachowując powagę, odpowiedział mu wtedy przed całą parafią, że patrząc na szopkę, nie ma wątpliwości, że proboszcz jest najbardziej podobny do gwiazdy betlejemskiej - bo tak jak ona, „strasznie gwiazdorzy”.

Ks. Bogusław Kowalski opowiedział również anegdotę, którą zachwycił się nawet znany satyryk Marcin Daniec. Historia opowiadała o spotkaniu Amerykanina, Ruska i Polaka na srebrnym globie. Amerykanin wyjaśnił, że uciekł tam przed mafią, Rusek - przed KGB, a gdy zapytali zdziwionego Polaka, co on tam robi w takim stanie, ten odpowiedział rozbawiony: „Ja? Ja z wesela wracam!”.

Książka „Świątek, piątek i niedziela. Ks. Boguś dalej wyjaśnia” ukazała się w wydawnictwie PROMIC.