Uroczysta gala odbyła się 18 kwietnia w ramach Targów Wydawców Katolickich w sali Zamku Królewskiego.

- Cieszę się z Feniksa, bo to nagroda dla słowa pisanego, przyznana naszemu miesięcznikowi w stulecie istnienia. "Mały Gość Niedzielny" porusza przede wszystkim temat wiary w Boga, idąc zgodnie z rokiem liturgicznym. Tak samo jak rodzice, staramy się, by dzieci były dobre i mądre, by żyły pięknie i pobożnie - mówiła "Gościowi Niedzielnemu" przed galą Gabriela Szulik, redaktor naczelna miesięcznika.

Przybyłych do zamku powitał w imieniu abp. Adriana Galbasa bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej KEP.

- Targi na przestrzeni 31 lat odbywają się w zmieniających się realiach, innej sytuacji społecznej, kulturalnej czy religijnej. Tegoroczne wpisują się w swego rodzaju batalię, jaka się toczy na temat słowa w jego treści, jak i formule. Treść zawsze wywołuje skutki. Targi wpisują się w walkę, by słowo coś znaczyło, byśmy wszyscy mieli poczucie odpowiedzialności za każde wypowiedziane słowo. Batalia o formułę dotyczy debat publicznych, medialnych, których jesteśmy świadkami i które zamiast kłaść akcent na meritum sprawy, najczęściej niosą za sobą ogromne emocje - mówił biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, dodając, że w tej sytuacji większa jest rola wydawnictw katolickich.

- One walczą o to, by wypowiadane słowa były związane z odpowiedzialnością, byśmy mieli świadomość skutków, jakie nasze słowa przynoszą. Te wydawnictwa pomagają nam wrócić do normalnej debaty, dyskusji merytorycznej i pełnej szacunku wobec adwersarza - mówił.

Na uroczystości była obecna dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT.

- Dziś jest święto słowa. Ono jest tu odmieniane przez wszystkie przypadki. Słowo powinno zawierać elementy: wiary, kultury, prawdy i właśnie odpowiedzialności. Kto mówi prawdę, w prawdzie ma obronę - mówiła.

Przewodniczący kapituły konkursowej wskazał, że Feniksy symbolizują wartość myśli chrześcijańskiej.

- Dzisiejsza gala to wielkie święto pasji autorskiej. Wiąże się z nią misja. Ktoś kiedyś powiedział, że dobra książka musi być jednocześnie oknem i lustrem. Oknem, przez które możemy wyjrzeć i zobaczyć Boga i drugiego człowieka w pełnym świetle, a lustrem - bo można się w nim przejrzeć bez lęku, odnajdując w opisywanych historiach prawdy przypisane sobie - tłumaczył prof. Krzysztof Narecki.

Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich zaczęto przyznawać w 1997 roku dla podkreślenia odradzania się literatury religijnej, przez wiele lat marginalizowanej i cenzurowanej przez system komunistyczny. Dwa lata później postanowiono, że nagroda honorująca wybitne osiągnięcia z zakresu literatury religijnej będzie nosiła miano Feniksa.

Autorką statuetki Feniksa jest Anna Wolska, absolwentka ASP w Warszawie.