Przed rozpoczęciem Narodowego Marszu Życia Mszę św. dla jego uczestników w archikatedrze warszawskiej odprawił bp Piotr Jarecki. W homilii nawiązał do potrójnego kontekstu spotkania: świętowania trzeciej niedzieli wielkanocnej, Niedzieli Biblijnej oraz Narodowego Marszu Życia, który wpisuje się w obchody 1060. rocznicy chrztu Polski. Hierarcha podkreślił, że życie chrześcijanina ma dwa nierozerwalne wymiary, które nazwał „życiem przez małe ż” oraz „życiem przez duże Ż”, wskazując na różnicę między egzystencją doczesną a wieczną.

- Przez poczęcie, narodzenie ciała otrzymujemy obywatelstwo doczesne. Przez przyjęcie chrztu świętego otrzymujemy obywatelstwo niebiańskie. Stajemy się obywatelami królestwa Bożego - tłumaczył biskup, wskazując na misyjny charakter dawania świadectwa o chrześcijańskiej kulturze życia.

Biskup Piotr Jarecki zwrócił uwagę na współczesny problem, polegający na tym, że różni ludzie pod pojęciem „życie” rozumieją zupełnie inne rzeczywistości. Zaznaczył, że w perspektywie katolickiej życie jest darem od Boga, ale jednocześnie zadaniem, które wymaga od człowieka odpowiedzialności za jego jakość i świętość.

- Pierwszą niezbywalną wartością i zasadą jest świętość życia, jego nienaruszalność od momentu poczęcia do naturalnej śmierci - przypomniał kaznodzieja, nawiązując do hasła marszu „Wiara i wierność”. Biskup przestrzegał przed antropologią immanencji, w której człowiek czyni się absolutnym panem wartości, przeciwstawiając jej antropologię transcendencji, opartą na ścisłej relacji z Bogiem Stwórcą.

Szczególne miejsce w homilii zajęło odwołanie do nauczania Benedykta XVI o „wartościach nienegocjowalnych”. Wyliczając je, biskup Piotr Jarecki wskazał na konieczność ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, obrony rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny oraz prawie rodziców do wychowania dzieci. Podkreślił również, że prawo do życia wiąże się z obowiązkiem godnego życia, co wymaga integralnego rozwoju człowieka i zachowywania przykazań.

- Na drodze życia trzeba miłować Boga i drugiego człowieka, szczególnie tego najbardziej upodlonego, poniżanego, potrzebującego pomocy. Trzeba miłować po Chrystusowemu, stając się darem dla Boga i drugiego człowieka. Wtedy człowiek żyje pełnią życia - mówił hierarcha.

Biskup poruszył także kwestie społeczne i ekonomiczne, wskazując, że godnemu życiu zagrażają dwie skrajności: nędza oraz nadmierne bogactwo, a także konsumpcjonizm niszczący sferę duchową. Przywołał encyklikę Jana XXIII Pacem in terris. „Człowiek ma prawo do życia, do nienaruszalności ciała, do posiadania środków potrzebnych do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu życia, do którego należy zaliczyć przede wszystkim żywność, odzież, mieszkanie, wypoczynek, opiekę zdrowotną oraz niezbędne świadczenia ze strony władz na rzecz jednostek" - cytował.

Biskup Jarecki przestrzegł przed budowaniem humanizmu bez Boga, twierdząc, że taka droga zawsze prowadzi do antyhumanizmu i zagrożenia dla samego człowieka, zachęcając jednocześnie do odważnego dawania świadectwa w przestrzeni publicznej.

- Zagubiła się nasza cywilizacja, ponieważ chce uniezależnić się od Boga i od Jego woli. Chce prowadzić życie na swoich zasadach, odcinając się od Dawcy życia i Jego uzdrawiającej życie ludzkie łaski. A historia uczy, że humanizm bez Boga przekształca się z biegiem czasu w antyhumanizm, w zaprzeczenie humanizmu. Życie bez Boga zagraża życiu człowieka. Często prowadzi do ranienia życia, a nawet do jego unicestwienia. Dawajmy świadectwo o tej prawdzie także przez organizowanie Narodowego Marszu Życia – życia w stylu chrześcijańskim, w stylu katolickim - mówił kaznodzieja.

Na koniec Mszy w archikatedrze można było podjąć zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego, czyli trwającej dziewięć miesięcy modlitwy i ofiarowywania wyrzeczeń w intencji uratowania dziecka zagrożonego aborcją i jego godnego życia.