Spotkanie z red. Mileną Kindziuk poprowadził Krzysztof Ziemiec. Głównym tematem rozmowy była nowa publikacja autorki dotycząca cudów i objawień błogosławionego Jerzego Popiełuszki, która miała swoją premierę targową w limitowanym nakładzie.

Autorka już wcześniej szczegółowo opisała niezwykłe zjawiska dziejące się we Włoszech, gdzie ksiądz Jerzy od 17 lat ma objawiać się Francesce Scobii w małej miejscowości Fumicello. Milena Kindziuk cytowała słowa wizjonerki, która pytana o to, jak widzi duchownego, odpowiada: "Widzę go tak, jak widzę was, jak widzę mojego męża, ale nie mogę go dotknąć". Bł. Jerzy Popiełuszko od wielu lat dyktuje kobiecie przesłania tożsame z tymi, które głosił za życia, skupiając się na miłości nieprzyjaciół i potrzebie bycia w Kościele. Co niezwykle poruszające, kapłan miał wyjawić Francesce szczegóły swojej męczeńskiej śmierci, mówiąc: "Nie czułem lodowatej wody, już nie czułem lodowatej wody, bo wtedy już byłem martwy" oraz wyznając, że "cierpiał długo, że cierpiał strasznie i że prosił już Matkę Bożą, żeby oddaliła to cierpienie".

Milena Kindziuk zaznaczyła również, że obecnie Watykan bada oficjalny cud do kanonizacji – przypadek uzdrowienia Francuza, François Audelana, który cierpiał na złośliwą białaczkę i został przywrócony do zdrowia w momencie modlitwy pewnego kapłana w dniu urodzin księdza Jerzego.

W najnowszej książce "Nowe cuda bł. Jerzego Popiełuszki", która ukazała się w wydawnictwie Esprit, M. Kindziuk przytacza spektakularne przypadki uzdrowień z całego świata, podkreślając, że kult polskiego męczennika dociera do najdalszych zakątków, takich jak Syberia czy Wybrzeże Kości Słoniowej. Autorka opisuje historię kilkuletniego chłopca o imieniu Maksymilien z Afryki, który został uzdrowiony z nowotworu mózgu po modlitwie przy relikwiach ks. Jerzego. Matka dziecka, po stwierdzeniu przez lekarzy braku komórek rakowych, miała wykrzyczeć: "Maksymilian został uzdrowiony, nie ma w ogóle komórek rakowych, ksiądz Jerzy go uzdrowił".

Milena Kindziuk o "Nowych cudach bł. Jerzego Popiełuszki", wyd. Esprit na XXXI TWK

Gość Warszawski

- Pytałam o to swoich rozmówców i zgodnie twierdzili, że życie po cudzie jest trudniejsze. Życie po cudzie zobowiązuje, każe samemu sobie postawić pytanie: dlaczego mnie się zdarzył ten cud, po co on się zdarzył i co ja mam teraz z tym zrobić? - stwierdziła.

Milena Kindziuk zaznacza jednak, że "uzdrawia zawsze Pan za wstawiennictwem świętego, a nie sam święty", a każdy cud fizyczny ma ostatecznie prowadzić do uzdrowienia duchowego i zmiany relacji z drugim człowiekiem.

- Każdy cud uzdrowienia fizycznego paradoksalnie sprowadza się do uzdrowienia duchowego, bo samo fizyczne uzdrowienie nie miałoby sensu. Każdy uzdrowiony, z którym rozmawiałam, mówi, że cud jest po coś. Nie zdarza się ot tak sobie, lecz ma do czegoś prowadzić - mówiła autorka.

Spotkanie zwieńczyła dyskusja na temat niewyjaśnionych okoliczności śmierci kapłana i zapowiedź nowej książki autorki, która ma zgłębiać fakty odbiegające od oficjalnej wersji z procesu toruńskiego. M. Kindziuk wspomina o dowodach na podwójne wyłowienie ciała z Wisły, z których pierwsze miało mieć miejsce już 26 października 1984 roku, podczas gdy oficjalnie podano datę 30 października, by umożliwić obecność kamer telewizyjnych. Redaktorka przywołuje ustalenia prokuratora Andrzeja Witkowskiego jako najbardziej kompetentnej osoby w tym śledztwie, zaznaczając, że prawda o męczeństwie wciąż jest odkrywana, a sam ks. Jerzy staje się dla współczesnych ludzi, zwłaszcza młodych, patronem odwagi, wierności i dobrych relacji międzyludzkich.