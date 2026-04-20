W rozmowie 19 kwietnia uczestniczyły: autorka biografii dr Ewa Czaczkowska oraz Dorota Lenczewska, bratowa zmarłej mistyczki. Dyskusja koncentrowała się na przybliżeniu postaci Alicji Lenczewskiej, która przez lata ukrywała swoje mistyczne doświadczenia przed światem, oraz na wpływie jej dzienników duchowych („Świadectwo” i „Słowo pouczenia”) na współczesnych czytelników.

Alicja Lenczewska. Mistyczka na nasze czasy. Spotkanie z bratową na kanwie książki E. Czaczkowskiej.

Gość Warszawski

Ewa Czaczkowska podkreśliła, że do napisania tej biografii skłoniła ją osobista fascynacja zapiskami Lenczewskiej (1934-2012). Autorka opisała Alicję jako postać niezwykle autentyczną, której dziennik jest uniwersalny, ponieważ niemal całkowicie pomija szczegóły codziennego, ziemskiego życia na rzecz głębokiej relacji z Bogiem. Czaczkowska wskazała na trzy główne przesłania płynące z tych tekstów: dążenie do czystej miłości, duchowość dziecięctwa Bożego opartego na całkowitym zawierzeniu oraz nieustanną bliskość z Jezusem przez całą dobę.

Dorota Lenczewska podzieliła się osobistymi wspomnieniami, przyznając, że początkowo czuła przed Alicją rodzaj lęku, gdyż była ona osobą surową, bezpośrednią i zachowującą dystans typowy dla dyrektorki szkoły, którą była zawodowo. Wspominała, że o mistycznych rozmowach szwagierki dowiedziała się nie bezpośrednio od niej, lecz od swojego męża Sławomira, brata Alicji. Opisała Alicję jako osobę światową, która w latach 70. i 80. XX w. dużo podróżowała i kochała słońce, ale po nawróceniu przeszła głęboką przemianę wewnętrzną, stając się coraz łagodniejszą. Przytoczyła poruszające słowa Jezusa skierowane do mistyczki, które stały się dla niej ważne: „Nie pragnę twojego perfekcjonizmu, pragnę twojej miłości”.

- Gdy wyznawała Mu z goryczą, że mimo upływu lat na drodze duchowej wciąż jest tak samo grzeszna i nędzna, usłyszała słynne zapewnienie, że Bóg nie pragnie jej doskonałości, lecz jej miłości - wspominała bratowa mistyczki.

Lenczewska miała dar widzenia duchowej rzeczywistości Mszy Świętej, którą opisywała jako centralne wydarzenie świata, choć przez dekady prowadziła życie, które w niczym nie zapowiadało przyszłej mistyczki. Przez większą część życia była cenioną pedagog i dyrektorką szkoły w Szczecinie, prowadząc egzystencję typową dla świeckiej intelektualistki, z dala od głębokiego życia religijnego. Przełom nastąpił niespodziewanie w 1985 roku podczas rekolekcji w Gostyniu, gdzie doświadczyła spotkania z Jezusem, które całkowicie odmieniło jej rzeczywistość. Od tego momentu aż do śmierci prowadziła zapiski duchowe, które liczą aż 900 stron. Dzienniki, które otrzymały kościelne imprimatur, wyróżniają się na tle literatury mistycznej niezwykle współczesnym i klarownym językiem. Zawierają m.in. instrukcje dotyczące modlitwy, pracy nad charakterem, a nawet radzenia sobie z codziennym pośpiechem.

- Jednym z najbardziej poruszających przesłań płynących z jej tekstów jest myśl, że zło przyjęte z miłością traci swoją moc i przestaje istnieć - mówiła Dorota Lenczewska.

Ważnym wątkiem spotkania były ostatnie lata życia Alicji Lenczewskiej, naznaczone chorobą nowotworową. Dorota Lenczewska wyjawiła, że Alicja świadomie ofiarowała swoje życie za uzdrowienie brata w 1996 roku i od tego czasu wiedziała, że umrze na raka. W hospicjum odmawiała przyjmowania leków przeciwbólowych, pragnąc świadomie przyjąć cierpienie, które Jezus określił w jej rozmowach jako swoją największą łaskę, której ludzie najbardziej się boją.

Uczestniczki dyskutowały również o ewentualnym procesie beatyfikacyjnym. Dorota Lenczewska poinformowała, że odbyły się już wstępne rozmowy w kurii szczecińsko-kamieńskiej, jednak hierarchia kościelna studzi na razie zapał, argumentując, że od śmierci mistyczki w 2012 roku minęło zbyt mało czasu. Ewa Czaczkowska dodała, że rozwój kultu Alicji przypomina drogę św. Faustyny - odbywa się oddolnie, poprzez świadectwa ludzi, których życie zmieniło się pod wpływem lektury jej dzienników.