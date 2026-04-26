Uroczystość konsekracji Kościoła pod wezwaniem świętego Marka Ewangelisty w Dąbrowie Leśnej odbyła się w Niedzielę Dobrego Pasterza. Przewodniczył jej arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas, w obecności licznych wiernych, przedstawicieli duchowieństwa, w tym ekonoma archidiecezji warszawskiej ks. Mariana Racińskiego i dziekana dekanatu kampinoskiego ks. Dariusza Koska oraz burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od procesji z dawnej kaplicy, podczas której parafianka wniosła do świątyni relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W trakcie uroczystości relikwie męczennika zostały zainstalowane w mensie ołtarzowej. W drzwiach nowej świątyni architekt świątyni, Małgorzata Sadowska-Sobczyk, odpowiedzialna za projekt architektoniczny budynku świątyni symbolicznie przekazała arcybiskupowi klucze do budynku. Na początku Mszy Świętej proboszcz parafii, ksiądz Andrzej Kostrzębski, przedstawił rys historyczny wspólnoty, wspominając o jej erygowaniu w 1995 roku oraz o trudzie budowy kościoła trwającej w latach 2008-2016. Za wystrój wnętrza odpowiadała Joanna Szymańska.

Ważnym elementem liturgii były obrzędy poświęcenia, które rozpoczęły się od pokropienia wiernych oraz ścian kościoła wodą święconą. Arcybiskup Adrian Galbas nawiązał w homilii do Ewangelii o Dobrym Pasterzu. Rozpoczął od przytoczenia ewangelicznej przypowieści o pasterzu wchodzącym przez bramę, którego owce znają i za którym postępują, w przeciwieństwie do złodziei i rozbójników. Zacytował przy tym poruszającą historię z „Mistyki Gór” o starym pasterzu opłakującym zagubioną, chorowitą owieczkę, zastanawiając się nad naturą Bożej dobroci.

Abp Adrian Galbas. Pokropienie wodą podczas konsekracji Kościoła w Dąbrowie Leśnej

- To jest Niedziela Dobrego Pasterza, nie inteligentnego, nie przedsiębiorczego, nie miłego, nie bogatego, tylko dobrego. A dobroć jest trudno definiowalna. Ponieważ nie da się jej opisać, możemy jej jedynie doświadczyć - mówił arcybiskup. - To właściwie jest największy komplement o ludzkim życiu. Gdyby na grobkach był napis: "Tu leży dobry człowiek", to można nic więcej o nim nie pisać - dodał.

Kaznodzieja podkreślił, że Jezus jako Dobry Pasterz zna każdego człowieka osobiście. Zwrócił uwagę, że imię w Biblii jest synonimem osoby, a Bóg zna całą historię i pragnienia każdego z nas.

Abp Adrian Galbas konsekrował Kościół św. Marka Ewangelisty w Dąbrowie Leśnej

- Jezus mówi: "Ja znam ciebie, znam twoją historię, znam twoje życie, znam twoje pragnienia, znam twoje marzenia, znam twoje plany. Jestem przy tobie. Jesteś dla mnie ważny". Ale mówi także, że jest dobry, ponieważ nas broni. Jest bramą, a brama jest po to, żeby się zabezpieczyć - zaznaczył metropolita warszawski.

Arcybiskup ostrzegł przed współczesnymi „fałszywymi pasterzami”, którzy wdzierają się do ludzkiego życia, by niszczyć. Przywołał wstrząsającą parafrazę Psalmu 23 napisaną przez anonimowego narkomana, w której rolę pasterza przejmuje heroina, prowadząca do „słodkiego otępienia” i zabijająca duszę. Wskazał, że dla wielu dzisiejszych ludzi pasterzem staje się alkohol, wyuzdany seks, pieniądze lub lajki w mediach społecznościowych.

Abp Adrian Galbas namaścił olejem ołtarz w Parafii św. Marka Ewangelisty

- Dlatego oprócz tego, by uwielbić dzisiaj Pasterza, to jest dzień, w którym jesteśmy zaproszeni do tego, by powiedzieć: "Jezu, chcę iść za Tobą. Jestem świadoma i jestem świadom różnych tych, którzy próbują wedrzeć się do mojego życia, żeby mnie ograbić, zabić i zniszczyć. Obcy, złodzieje i rozbójnicy. Ale ja chcę iść za Tobą, który nie jesteś oszustem. Który jesteś Pasterzem, i to pasterzem dobrym" - dodał kaznodzieja, podkreślając rolę nowo konsekrowanej świątyni jako miejsca spotkania z Chrystusem poprzez Słowo Boże i sakramenty. - Możemy mieć wiele różnych budynków tutaj na osiedlu, w Dąbrowie, w Łomiankach, w Warszawie. Sklepy, centra, fitnessy, domy kultury, teatry, cokolwiek chcemy. Dobrze, że to wszystko mamy, ale nic nie zastąpi Kościoła, bo nigdzie nie spotkamy Jezusa Dobrego Pasterza tak intensywnie, jak tu - stwierdził abp Adrian Galbas.

Metropolita warszawski skierował również słowa wdzięczności do wspólnoty parafialnej za ich trzydziestoletni trud budowy kościoła, dziękując za ich wiarę i hojność. Szczególne podziękowania złożył proboszczowi, ks. Andrzejowi Kostrzębskiemu, określając go jako jednego z najskromniejszych kapłanów, jakich w życiu spotkał. Na zakończenie abp Galbas życzył wiernym, aby sami stawali się żywym Kościołem na wzór patrona, św. Marka. Zachęcił do budowania wspólnoty, mimo różnic charakterów, i skupienia życia na Chrystusie.

Po homilii nastąpił akt konsekracji. Arcybiskup namaścił olejem krzyżma ołtarz, czyniąc go symbolem Chrystusa, natomiast księża asystujący dokonali namaszczenia ścian budynku w dwunastu miejscach. Ważnym momentem było wmurowanie relikwii błogosławionego Jerzego Popiełuszki w ołtarz. Następnie odbyło się okadzenie ołtarza, ścian i zgromadzonych wiernych, po czym uroczyście nakryto ołtarz i rozświetlono świątynię.

Podczas uroczystości ogłoszono nominację księdza proboszcza Andrzeja Kostrzębskiego na kanonika protektora kapituły kampinosko-bielańskiej, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją parafian dziękujących mu za wieloletnią pracę i trud budowy. W ramach wdzięczności parafianie ofiarowali arcybiskupowi mitrę wykonaną na wzór mitry papieża Pawła VI w Mediolanie, przedstawiającą wizerunki czterech ewangelistów. Po zakończeniu Mszy Świętej i uroczystym błogosławieństwie arcybiskup oraz zaproszeni goście podpisali oficjalny akt konsekracji kościoła. Celebrację uświetnił śpiew chóru pod dyrekcją Marty Konfederak.