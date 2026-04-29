Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Czuwanie Rachmaninowa i latynoskie brzmienia

Czuwanie Rachmaninowa i latynoskie brzmienia

III Festiwal "Musica Sacra" otworzy jubileuszowy koncert wspaniałego chóru Musica Sacra pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego.

 
Chór Musica Sacra otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich "Feniks" 2026. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Tegoroczny festiwal będzie nie tylko świętem muzyki, ale przede wszystkim liturgii i duchowości. Otworzy go 1 maja o godz. 20 w Katedrze św. Floriana na Pradze Chór Katedry Warszawsko-Praskiej "Musica-Sacra". Będą mu towarzyszyć artyści Filharmonii Narodowej w Warszawie. Na wielkich organach zagra Paweł Głowiński, a na małych - Łukasz Farcinkiewicz. W pierwszej części wystąpi chór żeński, a w drugiej, w repertuarze współczesnym - artyści, którzy kiedyś należeli do chóru, a teraz występują w filharmonii.

W ramach festiwalu 2 maja o godz. 20 wybrzmią Gorzkie Żale. Wystąpią Olga Maroszek, Karol Bartosiński, Wojciech Łuczniewski oraz Hubert Trojanek, który zagra na organach.

Mszę św. z okazji jubileuszu odprawi 3 maja o 12.30 bp Romuald Kamiński. Po modlitwie chórzystom i przyjaciołom zespołu zostaną wręczone dyplomy i statuetki.

Wieczorem, o godz. 20, wybrzmi "Misatango" Martína Palmeriego. Mario Stefano Pietrodarchi zagra na bandoneonie, Marek Kamola - na fortepianie, a Ingrida Gapova zaśpiewa sopranem. Wystąpią Chór "Astrolabium" i Orkiestra Kameralna "Capella Bydgostiensis" pod dyrekcją Kingi Litowskiej.

4 maja o godz. 20  organizatorzy zapraszają na "Całonocne czuwanie" Siergieja Rachmaninowa. Agnieszka Zińczuk zaśpiewa altem, Aleksander Kunach - tenorem, a Łukasz Hajduczenia - barytonem, w towarzystwie Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Iriny Bogdanovich.

Na koncert warto przyjść wcześniej, bo - jak pokazuje ubiegłoroczne doświadczenie - przybycie w ostatnim momencie skutkuje siedzeniem na schodkach lub staniem.

Z okazji jubileuszu chór Musica Sacra wydał płytę z utworami 12 polskich kompozytorów współczesnych, w tym Wojciecha Kilara, Mariana Borkowskiego czy Mariana Sawy.

Na wszystkie festiwalowe wydarzenia wstęp jest bezpłatny.

« 1 »

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

GOSC.PL

publikacja 29.04.2026 16:29

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 