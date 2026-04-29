Czuwanie Rachmaninowa i latynoskie brzmienia

Tegoroczny festiwal będzie nie tylko świętem muzyki, ale przede wszystkim liturgii i duchowości. Otworzy go 1 maja o godz. 20 w Katedrze św. Floriana na Pradze Chór Katedry Warszawsko-Praskiej "Musica-Sacra". Będą mu towarzyszyć artyści Filharmonii Narodowej w Warszawie. Na wielkich organach zagra Paweł Głowiński, a na małych - Łukasz Farcinkiewicz. W pierwszej części wystąpi chór żeński, a w drugiej, w repertuarze współczesnym - artyści, którzy kiedyś należeli do chóru, a teraz występują w filharmonii.

W ramach festiwalu 2 maja o godz. 20 wybrzmią Gorzkie Żale. Wystąpią Olga Maroszek, Karol Bartosiński, Wojciech Łuczniewski oraz Hubert Trojanek, który zagra na organach.

Mszę św. z okazji jubileuszu odprawi 3 maja o 12.30 bp Romuald Kamiński. Po modlitwie chórzystom i przyjaciołom zespołu zostaną wręczone dyplomy i statuetki.

Wieczorem, o godz. 20, wybrzmi "Misatango" Martína Palmeriego. Mario Stefano Pietrodarchi zagra na bandoneonie, Marek Kamola - na fortepianie, a Ingrida Gapova zaśpiewa sopranem. Wystąpią Chór "Astrolabium" i Orkiestra Kameralna "Capella Bydgostiensis" pod dyrekcją Kingi Litowskiej.

4 maja o godz. 20 organizatorzy zapraszają na "Całonocne czuwanie" Siergieja Rachmaninowa. Agnieszka Zińczuk zaśpiewa altem, Aleksander Kunach - tenorem, a Łukasz Hajduczenia - barytonem, w towarzystwie Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Iriny Bogdanovich.

Na koncert warto przyjść wcześniej, bo - jak pokazuje ubiegłoroczne doświadczenie - przybycie w ostatnim momencie skutkuje siedzeniem na schodkach lub staniem.

Z okazji jubileuszu chór Musica Sacra wydał płytę z utworami 12 polskich kompozytorów współczesnych, w tym Wojciecha Kilara, Mariana Borkowskiego czy Mariana Sawy.

Na wszystkie festiwalowe wydarzenia wstęp jest bezpłatny.