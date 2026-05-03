Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim. - 235 lat temu Polacy podjęli decyzję o tym, że chcą reformować, niestety upadającą, Rzeczpospolitą Polską. Ludzie wyjątkowi, ludzie o intelektualnej głębi, a niezwiązani z życiem politycznym, którzy w momencie, gdy Polska ich potrzebowała, gotowi byli do stworzenia zasadniczego dokumentu, który stał się niestety ostatecznie testamentem niepodległości, ale był konstytucją nadziei na odrodzoną Rzeczpospolitą - mówił prezydent.

Orderem Orła Białego odznaczeni zostali:

- w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, szczególnie za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych - Andrzej Poczobut;

- w uznaniu znamienitych osiągnięć w pracy artystycznej i twórczej, za doniosły wkład w rozwój kultury polskiej - Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, dyrygentka, założycielka Orkiestry Kameralnej Radia Amadeus, jedna z koncertmistrzów w Filharmonii Narodowej w Warszawie;

- w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za osiągnięcia w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia - Hanna Łukowska-Karniej, współorganizatorka Solidarności Walczącej;

- w uznaniu znamienitych osiągnięć w twórczości filmowej i działalności artystycznej, za wkład w rozwój polskiej kultury i sztuki oraz rozsławianie imienia Polski w świecie - Lech Majewski, reżyser, pisarz, malarz i scenarzysta.

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich, za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski odznaczony został 102-letni powstaniec warszawski Jakub Nowakowski ps. Tomek, zośkowiec, biolog.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności misyjnej i charytatywnej, szczególnie za wieloletnią pomoc humanitarną na rzecz osób chorych i potrzebujących pomocy w Indiach, za upowszechnianie pamięci o kard. Stefanie Wyszyńskim otrzymała lekarka Helena Pyz, misjonarka świecka, lekarka trędowatych, która należy do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.