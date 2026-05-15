Zmarł ks. kan. Kazimierz Jatczak

Ksiądz Jatczak odszedł do Pana 12 maja. Od 2010 r. był rezydentem parafii św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie, choć w ostatnim czasie ponownie posługiwał w Niemczech.

Urodził się 10 stycznia 1939 r. w Kamilewie w parafii Śleszyn jako syn Władysława i Stanisławy z d. Ścibor. Sakrament święceń kapłańskich przyjął 26 maja 1963 r. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.

Swoją bogatą drogę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz, posługując kolejno w Józefowie, Skolimowie, Powsinie (parafia św. Elżbiety), Rembertowie Warszawskim oraz w Żyrardowie, w parafii Matki Bożej Pocieszenia. Następnie pracował w parafiach warszawskich: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Płudach, św. Stanisława Biskupa na Woli oraz św. Zygmunta na Bielanach, a także w parafii w Lesznie. Przez wiele lat pełnił funkcję proboszcza w Niemczech, m.in. w Hildesheim i Kilonii, w okresach 1974-1991 oraz 2003-2010. W latach 1992-2003 był proboszczem parafii św. Józefa w Jeziornie Fabrycznej w Konstancinie-Jeziornie. Za swoją gorliwą służbę w 2002 r. został odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 19 maja. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 12 w Kościele parafii św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie. Druga Msza św. sprawowana będzie tego samego dnia o godz. 15 w parafii św. Aleksandra w Śleszynie w diecezji łowickiej, po czym nastąpi przeniesienie ciała Zmarłego na miejscowy cmentarz parafialny.